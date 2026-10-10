Robbie Williams admitió que usa polvo capilar y evalúa ponerse un "hair system": cómo es la tecnología detrás de los sistemas capilares

La evolución en la cabeza

El peluquín que se usaba antes evolucionó al punto de pasar a conocerse como hair system. Los principales cambios tienen que ver con la base sobre la que se implanta, la forma en que cada pelo se fija y cómo esa base se adhiere al cuero cabelludo. Es una solución totalmente no invasiva. Consiste en una membrana ultrafina e invisible (de tul/lace o poliuretano/silicona) con cabello humano fijado pelo a pelo, la cual se adhiere directamente al cuero cabelludo mediante adhesivos médicos líquidos o cintas dobles de grado dermatológico. Llevarla permite una vida normal: ducharse, hacer deporte e incluso nadar.