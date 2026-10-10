¿Aire y ventilador juntos gastan más? La física dice lo contrario y explica cómo ahorrar

¿Prendemos aire acondicionado y ventilador? ¿Se gasta más? ¿Ventilador? ¿Aire acondicionado? Son preguntas que se hacen los tucumanos. "Si prendo dos electrodomésticos en lugar de uno, la factura se va a disparar", es lo que se cree. Con las crisis económicas, el autointerrogatorio para resolver un problema climático, se convierte en un dilema. Las temperaturas elevadas del segundo semestre del año demandan usar todo para combatir el calor. Activar tanto el ventilador como el aire acondicionado -en caso de tener la suerte de poseer ambos- puede hacerse con confianza de no gastar demás si se combinan de manera correcta.