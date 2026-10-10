¿Seguirán las lluvias y las bajas temperaturas? El pronóstico para los próximos días en Tucumán

El pasado 21 de septiembre comenzó oficialmente la primavera, pero las bajas temperaturas y las lluvias todavía se resisten a despedirse de Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas inestables continuarán durante los próximos días, con nubosidad, precipitaciones y temperaturas máximas que se mantendrán por debajo de los valores habituales de la estación.