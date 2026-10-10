¿Seguirán las lluvias y las bajas temperaturas? El pronóstico para los próximos días en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó que Tucumán registrará lluvias y bajas temperaturas esta semana por el ingreso de un frente inestable, postergando el clima primaveral.
- Pese al inicio de la primavera el 21 de septiembre, las precipitaciones y marcas de 16°C afectarán lunes, martes y miércoles, con cielos mayormente cubiertos.
- Las condiciones mejorarán hacia el jueves y viernes sin lluvias previstas, aunque las temperaturas seguirán por debajo de los 20°C durante el resto de la semana.
El pasado 21 de septiembre comenzó oficialmente la primavera, pero las bajas temperaturas y las lluvias todavía se resisten a despedirse de Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas inestables continuarán durante los próximos días, con nubosidad, precipitaciones y temperaturas máximas que se mantendrán por debajo de los valores habituales de la estación.
Para este domingo se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 20°C. De acuerdo con el reporte del SMN, no se prevén precipitaciones y la jornada permanecerá con cielo mayormente nublado.
Las condiciones cambiarían a partir del lunes, cuando se espera un nuevo descenso de la temperatura y el regreso de las lluvias.
Lunes y martes, con descenso de la temperatura y lluvias
El lunes, la máxima alcanzaría apenas los 16°C. Además, el pronóstico anticipa chaparrones durante la tarde y la noche, por lo que la inestabilidad volvería a marcar el ritmo de la jornada.
Para el martes se esperan condiciones similares, aunque con la posibilidad de tormentas aisladas. De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por temperaturas bajas y la presencia de precipitaciones.
Los paraguas serán los protagonistas del miércoles. Según el pronóstico, las lluvias estarán presentes durante toda la jornada y la temperatura máxima no superaría los 16°C.
La situación comenzaría a mejorar hacia el jueves y el viernes, cuando se esperan jornadas con cielo mayormente nublado y sin lluvias previstas, lo que daría un respiro después de varios días de inestabilidad.
Cómo seguirá el tiempo hacia el final de la semana
Para el jueves y el viernes, las temperaturas máximas oscilarían entre los 14°C y los 16°C. Aunque las precipitaciones darían una tregua, la nubosidad continuaría presente en el cielo tucumano.
Por lo pronto, las bajas temperaturas y la inestabilidad seguirán durante la próxima semana, con lluvias previstas para varios días y máximas que no superarían los 20°C.