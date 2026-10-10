Dormir de día para correr de noche: la estrategia de los pilotos de Fórmula 1 en Singapur

Cuando viajamos a un país con una diferencia horaria importante, nuestro reloj interno no se modifica automáticamente. Es entonces cuando aparece el jet lag. "Cuando llegamos, para el mundo es una hora, pero para nuestro cuerpo es otra", explicó Golombek. Esa desincronización puede provocar somnolencia en momentos inadecuados, dificultades para concentrarse y alteraciones en los horarios de las comidas. Aunque el organismo suele adaptarse progresivamente durante los días siguientes, los cambios constantes de huso horario pueden convertirse en un problema para quienes viajan con frecuencia.