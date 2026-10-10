Verstappen ganó la Sprint, la clasificación y se perfila como el favorito para el GP de Singapur

Festeja Red Bull por la pole position de Verstappen

El piloto de Red Bull logró superar a los Ferrari y saldrá de la primera línea de la parrilla junto a Leclerc.

En la segunda línea estarán Hamilton y Antonelli; en la tercera, Norris y Russel; en la cuarta, Piastri y Gasly y; en la quinta, Lawson y Lindblad.