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Verstappen ganó la Sprint, la clasificación y se perfila como el favorito para el GP de Singapur

Verstappen ganó la Sprint, la clasificación y se perfila como el favorito para el GP de Singapur
Foto: Alpine

Red Bull buscará sumar la mayor cantidad de puntos con el Gran Premio de este domingo. El piloto argentino, Franco Colapinto, tuvo un sábado desafortunado por el abandono de la Sprint y el resultado de la clasificación.

Hace 1 Hs

Festeja Red Bull por la pole position de Verstappen

El piloto de Red Bull logró superar a los Ferrari y saldrá de la primera línea de la parrilla junto a Leclerc.

En la segunda línea estarán Hamilton y Antonelli; en la tercera, Norris y Russel; en la cuarta, Piastri y Gasly y; en la quinta, Lawson y Lindblad.

Cinco minutos para conocer la definición de la pole position

Verstappen se quedó con la vuelta más rápida y superó la marca de Hamilton.

Los 10 pilotos entraron a boxes para cambiar neumáticos.

Última instancia de la clasificación por el GP de Marina Bay

Las escuderías ya corren por los primeros lugares de la parrilla para este domingo en el Gran Premio de Singapur.

Franco Colapinto no pudo llegar a la Q3

Pasaron a la siguiente instancia Hamilton, Verstappen, Norris, Leclerc, Antonelli, Russell, Piastri, Lawson, Lindblad y Gasly.

En zona de eliminación quedaron Hulkenberg, Bearman, Ocón, Sainz, Bortoleto y Colapinto.

Foto: Instagram/lewishamilton Foto: Instagram/lewishamilton

Últimas vueltas de la Q2

Franco Colapinto se alejó por más de dos segundos del mejor tiempo.

Colapinto perdió sus buenas marcas en los primeros minutos de la Q2

A siete minutos del fin de la segunda instancia de la clasificación, quedarían fuera de la zona de puntos Gasly, Ocon, Bearman, Sainz, Colapinto y Bortoleto.

Inició la Q2 por el GP de Singapur

Sainz demoró la largada y sigue en boxes a dos minutos y medio del inicio.

Mejor tiempo de la Q1 para Hamilton

El piloto de Ferrari fue el más rápido de la primera instancia de la clasificación.

Kim Kardashian lo acompaña en los pits.

Foto: Fórmula 1 Foto: Fórmula 1

Fin de la Q1 y los dos Alpine siguen en competencia

Quedaron en la zona de eliminación Alonso, Stroll, Bottas, Albon, Pérez y Hadjar, quien tuvo un problema técnico.

Foto: Instagram/francocolapinto Foto: Instagram/francocolapinto

Últimos cinco minutos de la Q1

A minutos del fin de la primera instancia de la clasificación, los McLaren lograron las mejores marcas.

La FIA decidió no sancionar a Norris por el accidente en la Sprint.

Buen tiempo para Colapinto en la Q1

Franco Colapinto logró el 7° mejor tiempo de vuelta a 10 minutos del inicio de la clasificación.

Hadjar lucha por volver a encender su auto

Cuando todavía quedaban más de 11 minutos de la Q1, Hadjar informó que se quedó sin energía.

Empezó la Q1 para el GP de Singapur

Después de una carrera Sprint accidentada, todos los pilotos salieron en la clasificación.

Stroll y Ocon ya tuvieron contratiempos en la pista.
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