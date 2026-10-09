Quiso repetir el 11S: el plan del copiloto de Flydubai que intentó estrellar un avión contra Tel Aviv

Resumen para apurados
- El 30 de septiembre, un copiloto de Flydubai intentó estrellar un avión en Tel Aviv para causar muertes masivas, motivado por un plan extremista inspirado en el 11S.
- El atacante hirió al comandante con un hacha, pero fue reducido por la tripulación y un piloto pasajero tras perder 5.000 metros de altitud, aterrizando en Arabia Saudita.
- La causa expone la dificultad de detectar la radicalización individual en aerolíneas comerciales, impulsando revisiones críticas en los filtros de seguridad internacional.
La investigación sobre el intento de atentado a bordo de un avión de Flydubai reveló que el copiloto acusado de atacar al comandante en pleno vuelo se había inspirado en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y pretendía estrellar la aeronave contra el aeropuerto de Tel Aviv.
Según informó este viernes la Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos, el hombre, de nacionalidad omaní, había realizado otros dos viajes a Tel Aviv antes del ataque. Los investigadores determinaron que aprovechó esos vuelos para preparar el plan, que finalmente fue frustrado por la intervención del piloto, los pasajeros y otros integrantes de la tripulación.
El fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shamsi, explicó que el objetivo del acusado era provocar la mayor cantidad de muertes posible mediante el impacto del avión contra el aeropuerto israelí.
La investigación también reconstruyó el proceso de radicalización del sospechoso, identificado por algunos medios como Hamam al-Hammami. De acuerdo con las autoridades, comenzó mientras estudiaba en Australia, donde consumía publicaciones extremistas y contenidos digitales que glorificaban a organizaciones terroristas y atentados suicidas.
Sin embargo, el copiloto no había despertado sospechas durante los controles laborales. Contaba con licencia de piloto, había presentado un certificado de buena conducta y cumplía con los requisitos profesionales y de seguridad exigidos por la aerolínea.
“Ninguno de los procedimientos reveló indicios de sus opiniones extremistas ni de su intención de llevar a cabo un complot terrorista”, señaló Al Shamsi.
Cómo fue el ataque que puso en peligro a 174 pasajeros
El episodio ocurrió el 30 de septiembre, cuando un avión de Flydubai despegó desde Dubái con destino a Tel Aviv. A bordo viajaban 174 pasajeros, en su mayoría israelíes, que quedaron en medio de una situación de extrema tensión cuando el copiloto intentó apoderarse de los controles.
Para concretar su plan, el hombre utilizó un hacha de emergencia que se encontraba en la cabina y atacó al comandante, el piloto indio Smit Machchhar.
Pese a la agresión, Machchhar consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que varios pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran para reducir al atacante.
Durante el forcejeo, el avión perdió aproximadamente 17.000 pies de altitud, equivalentes a más de 5.000 metros, en apenas un minuto, según los registros de la plataforma Flightradar24.
La intervención de un piloto que viajaba como pasajero y se encontraba fuera de servicio fue decisiva para evitar la tragedia. El hombre logró asumir el control de la aeronave y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.