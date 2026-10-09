Maia Reficco rompió el silencio sobre su separación de Franco Colapinto: "Estamos muy lejos"

Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto

Durante la entrevista con Puro Show, Maia Reficco puso fin a las especulaciones sobre su relación con Franco Colapinto y confirmó que ya no están juntos. “Yo estoy muy bien, pero Fran y yo no estamos más juntos. Con él tengo la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho”, expresó la artista, que actualmente se encuentra en el país para presentar su nuevo disco.