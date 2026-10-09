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Maia Reficco rompió el silencio sobre su separación de Franco Colapinto: "Estamos muy lejos"

La actriz y cantante explicó que la distancia y las agendas diferentes complicaron la relación. Además, se refirió a los rumores sobre la vida sentimental del piloto de Fórmula 1.

Maia Reficco reveló qué pasó con Franco Colapinto y fue tajante sobre una vuelta
Maia Reficco reveló qué pasó con Franco Colapinto y fue tajante sobre una vuelta A24
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, la cantante Maia Reficco confirmó su separación del piloto Franco Colapinto durante una entrevista, debido a la distancia geográfica y sus exigentes agendas laborales.
  • La artista aclaró que la ruptura fue en buenos términos tras semanas de rumores y desestimó las versiones que vinculaban al automovilista con otras mujeres, remarcando su soltería.
  • Reficco descartó tajantemente una reconciliación futura con Colapinto, ya que ambos priorizan el desarrollo de sus demandantes carreras profesionales en el plano internacional.
Resumen generado con IA

Maia Reficco confirmó que su relación con Franco Colapinto llegó a su fin y despejó las dudas sobre su situación sentimental. Durante una entrevista con Puro Show, la actriz y cantante, que se encuentra en la Argentina para presentar su disco, habló sobre la ruptura con el piloto de Fórmula 1 y explicó cuáles fueron las dificultades que atravesaron como pareja.

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Además, se refirió a los rumores que vinculan al automovilista con otras mujeres y fue contundente al hablar de una posible reconciliación. Aunque destacó el cariño que todavía siente por su expareja, dejó en claro que no cree que vuelvan a estar juntos.

Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto

Durante la entrevista con Puro Show, Maia Reficco puso fin a las especulaciones sobre su relación con Franco Colapinto y confirmó que ya no están juntos. “Yo estoy muy bien, pero Fran y yo no estamos más juntos. Con él tengo la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho”, expresó la artista, que actualmente se encuentra en el país para presentar su nuevo disco.

Con sus declaraciones, la actriz dejó en claro que la ruptura se produjo en buenos términos y que mantiene un vínculo de afecto con el piloto de Fórmula 1.

Cuáles fueron los motivos de la ruptura entre Maia Reficco y Franco Colapinto

Al ser consultada sobre las razones de la separación, Reficco explicó que las exigencias de sus respectivas carreras profesionales y la distancia complicaron la relación.

“La verdad es que vivimos vidas muy complicadas, estamos muy lejos y tenemos agendas distintas. No sé si son etapas diferentes, pero es complicado”, señaló.

De esta manera, la artista hizo referencia a las dificultades para compatibilizar sus compromisos laborales y sus rutinas, en un contexto en el que ambos desarrollan sus carreras en distintos lugares.

Qué dijo Maia Reficco sobre los rumores de romance de Franco Colapinto

La actriz también fue consultada por las versiones que relacionan a Colapinto con otras mujeres, entre ellas Sofía Solá. Lejos de mostrarse molesta, Reficco respondió con naturalidad y remarcó que el piloto ya no está en pareja con ella. “Él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, afirmó.

Con esa frase, evitó profundizar en las especulaciones sobre la vida sentimental de su expareja y dejó en claro que no pretende cuestionar sus decisiones personales.

Maia Reficco descartó una reconciliación con Franco Colapinto

Pese al cariño que expresó por Colapinto, la cantante también se refirió a la posibilidad de retomar la relación en el futuro y fue categórica al respecto. “Fran es una persona que quise mucho, que amé mucho y a la que le deseo lo mejor. Me encantaría decirles algo más divertido, pero no tengo mucho más para agregar”, confesó.

Finalmente, al ser consultada sobre una eventual reconciliación, descartó esa posibilidad: “No creo que volvamos en el futuro”. 

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