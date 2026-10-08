Impactante aluvión en Santiago de Chile: un torrente de agua y barro arrastró autos y colectivos
La comuna de Las Condes, en el noreste de la capital chilena, fue la más afectada por el fenómeno. El Gobierno activó medidas de emergencia y dispuso el traslado de funcionarios para asistir en las tareas de rescate.
Resumen para apurados
- Un fuerte aluvión provocado por intensas lluvias afectó este jueves a Santiago de Chile, con graves daños en la comuna de Las Condes tras arrastrar autos y colectivos.
- El agua y barro descendieron a gran velocidad por las avenidas, lo que llevó a Senapred a decretar alerta roja en la Región Metropolitana ante el anegamiento de viviendas.
- El Gobierno desplegó funcionarios para rescate y contención, mientras las autoridades evalúan los daños materiales y confirmaron que por ahora no se reportan personas lesionadas.
Un impactante aluvión afectó este jueves a Santiago de Chile y zonas aledañas, luego de las fuertes lluvias que se registraron en un breve período. Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las comunas de la Región Metropolitana quedaron bajo alerta roja. La zona más perjudicada fue Las Condes, ubicada en el noreste.
Las imágenes que trascendieron muestran árboles, autos y colectivos arrastrados por las corrientes que se formaron en distintas avenidas. La fuerza del agua, que avanzó con importantes cantidades de barro, dejó a los vehículos a la deriva y provocó escenas de preocupación.
El Gobierno chileno activó medidas de emergencia
“Estamos enfrentando una emergencia de rápida activación que ha afectado, hasta ahora, a vehículos y viviendas”, anunció el Gobierno de Chile.
En el mismo comunicado, las autoridades informaron que el presidente José Antonio Kast se encontraba en coordinación con el ministro del Interior y que había instruido el traslado del ministro de Obras Públicas y otros funcionarios a la comuna de Las Condes para apoyar al municipio en las tareas de rescate y contención de la emergencia.
ð¨ð± Un bus es arrastrado en Santiago de Chile en pleno aluviÃ³n tras fuertes lluvias. https://t.co/KK6oj9cY3c— Realidad Internacional ð (@realidad_int) October 8, 2026
Impactantes imÃ¡genes de al poderoso aluviÃ³n en Las Condes , Santiago de Chile. https://t.co/LI37ve4qI5— Alertageo (@alertarojanot) October 8, 2026
En tanto, la Televisión Nacional de Chile (TVN) consignó que, hasta el momento, no se habían confirmado oficialmente personas lesionadas ni se había difundido un balance definitivo de los daños materiales provocados por el aluvión.
PreocupaciÃ³n ha generado el aluviÃ³n registrado esta jornada en Las Condes, que ha afectado a vecinos, instituciones y establecimientos de salud. Registros muestran cÃ³mo este conductor logra escapar por poco del aluviÃ³n a bordo de su vehÃculo. ð² MÃ¡s en https://t.co/jDzQGVerp9 https://t.co/6J3j0yi2Lv— T13 (@T13) October 8, 2026