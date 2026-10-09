Francisco Cerúndolo venció a Safiullin y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai

El bonaerense, número 20 del ranking mundial, necesitó más de una hora y media para cerrar el encuentro. La mayor dificultad estuvo en el primer parcial: ante un adversario que lo obligó a defender y sostener intercambios, Cerúndolo encontró la diferencia en el tiebreak. Allí aprovechó los errores del ruso y se quedó con una ventaja que le permitió encarar el segundo set con otro margen.