Natacha Garbushian presenta Terciopelo Negro en la Feria del Libro de Salta

Tenía la mayoría de los relatos escritos, y otros nacieron en el mientras tanto, cuando la publicación dejó de ser un deseo y se volvió una posibilidad concreta. Me propuse proyectar una obra breve, de relatos cortos unidos por una atmósfera común. Tal atmósfera consistía en poner a dialogar la oscuridad con la luminosidad de forma permanente. Cuando tuve eso en claro, comencé a tirar de la punta del ovillo para armar la totalidad del libro. Al ser breve, siento que ese clima que lo recorre no cansa sino que termina justo antes de que pueda pasar eso. Me parece interesante el concepto de prosa cuidadosamente visceral. No soy complaciente a la hora de escribir, pero eso no quita belleza al narrar. Por ejemplo, en uno de los relatos donde se pasa de la figura de un viejo abusador a unos niños que prometen cazarlo y exhibirlo como un trofeo de gatos para defender a su prima. Mis personajes suelen escaparse de lo convencional o de lo que se espera de ellos. Así como una niña tiene la habilidad de guiar en el cerro como nadie y duerme a través de su canto a un adulto asustado, en otra historia, unos chiquitos asisten el parto de una mujer que está dando a luz sola. Para mí, los escenarios donde las situaciones transcurren son importantes. Los personajes que interactúan con esos entornos naturales están profundamente tironeados psicológicamente. Todo se cocina entre lo que se silencia y lo que está a punto de estallar. En definitiva, entrelazo dos cuestiones que, en general, se las asocia a carriles diferentes: lo crudo, por un lado, y lo poético, desde su cara metafórica. Me gustan esos momentos de respiro en medio de lo infectado. Por otro lado, en este libro la trama no es lo más importante, sino todo lo que orbita alrededor. El ojo estuvo puesto más en la estética del lenguaje que en el avance de una narración o en el desarrollo de una historia. Es un camino arriesgado para un primer libro de narrativa, pero esa fue mi búsqueda y la editorial apostó.