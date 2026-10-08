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Quién es la española que conquistó a Nico Paz y mantiene un perfil bajo

Mientras Nico Paz se consolida en la Selección Argentina, su relación con Emma Ramírez gana visibilidad sin estridencias.

Quién es la española que conquistó a Nico Paz y mantiene un perfil bajo
Quién es la española que conquistó a Nico Paz y mantiene un perfil bajo
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Nico Paz mantiene una relación de bajo perfil con la influencer española Emma Ramírez, cuyo romance trascendió recientemente tras verse juntos en Europa.
  • Ramírez proviene de una familia ligada al fútbol y crea contenido de moda. La pareja compartió viajes a Disneyland y al Lago di Como con escasa exposición.
  • El vínculo genera repercusión mientras Paz se consolida en la Selección Argentina y el fútbol italiano, buscando preservar su intimidad ante la creciente fama.
Resumen generado con IA

Fuera de la cancha, la vida privada de Nico Paz también comenzó a despertar interés. El futbolista argentino mantiene una relación con Emma Ramírez, una influencer española que logró construir su propia presencia en redes sociales vinculada a la moda, los viajes y el lifestyle.

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Aunque ambos eligen mantener un perfil bajo y compartir pocos detalles de su vida personal, algunas apariciones y viajes juntos hicieron que la relación comenzara a llamar la atención de seguidores de Nico Paz tanto en Argentina como en España.

Quién es Emma Ramírez, la novia de Nico Paz

Quién es la española que conquistó a Nico Paz y mantiene un perfil bajo

Emma Ramírez es una influencer española que desarrolló su marca personal principalmente a través de Instagram, donde publica contenidos relacionados con moda, viajes, outfits y estilo de vida.Además de su actividad en redes, Emma tiene una particular conexión con el mundo del fútbol. Es hija del entrenador Kiko Ramírez y hermana del futbolista Daniel Ramírez, un vínculo familiar que la mantiene ligada al ambiente deportivo.

En los últimos meses, Emma y Nico Paz fueron vistos juntos en distintos destinos. Entre ellos aparecen el Lago di Como y Disneyland, escenarios que también formaron parte de algunas de las publicaciones compartidas en redes sociales.

Con Julián y Lautaro juntos, el equipo que perfila Scaloni ante Bolivia y la pista sobre Mastantuono y Nico Paz

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Las imágenes suelen ser cuidadas y no muestran una exposición permanente de la pareja. Sin embargo, cada aparición genera repercusión entre los seguidores del mediocampista argentino.

Cómo es la relación entre Nico Paz y Emma Ramírez

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Nico Paz y Emma Ramírez mantienen una relación que, pese al creciente interés público, se caracteriza por el bajo perfil.La pareja evita convertir su vínculo en el centro de sus redes sociales y sus apariciones juntos son ocasionales. De todos modos, los viajes y momentos compartidos permiten conocer algunos aspectos de su relación.

Mientras Nico Paz concentra la mayor parte de la atención en su carrera futbolística en Italia, Emma continúa desarrollando su actividad como creadora de contenido.

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