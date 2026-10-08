Quién es la española que conquistó a Nico Paz y mantiene un perfil bajo

Emma Ramírez es una influencer española que desarrolló su marca personal principalmente a través de Instagram, donde publica contenidos relacionados con moda, viajes, outfits y estilo de vida.Además de su actividad en redes, Emma tiene una particular conexión con el mundo del fútbol. Es hija del entrenador Kiko Ramírez y hermana del futbolista Daniel Ramírez, un vínculo familiar que la mantiene ligada al ambiente deportivo.