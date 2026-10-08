Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid
La actividad empresarial del entrenador del Atlético de Madrid y su esposa, Carla Pareyra, creció desde la compra de viviendas para alquiler hasta la adquisición de edificios completos y el desarrollo de nuevas promociones en la capital española.
Resumen para apurados
- Diego Simeone y Carla Pereyra quedaron en el centro del debate en España tras revelarse que poseen más de 180 departamentos y siete edificios en Madrid.
- El negocio, gestionado por Pereyra vía sociedades como Carpesim, creció desde el alquiler tradicional hasta la construcción de 140 viviendas en Tres Cantos.
- La exposición de sus activos reavivó la discusión pública en España sobre la concentración de propiedades y el reclamo de mayor regulación fiscal al sector.
Diego Simeone quedó en el centro de un debate en España por el negocio inmobiliario que comparte con Carla Pereyra. La pareja cuenta con una cartera de más de 180 departamentos y siete edificios en Madrid, además de nuevos proyectos en desarrollo.
La actividad empresarial quedó expuesta en un momento especialmente sensible para el mercado de la vivienda español, marcado por el aumento de los alquileres y las dificultades de muchas familias para acceder a una casa. Un programa de laSexta analizó las inversiones del entrenador del Atlético de Madrid y puso el foco en la dimensión de su patrimonio inmobiliario.
Cuánto dinero mueve el negocio inmobiliario del Cholo Simeone
La actividad de Simeone y Pereyra fue creciendo con el paso de los años hasta alcanzar una cartera de más de 180 departamentos y siete edificios. Las cuentas correspondientes a 2024 citadas en el reportaje permiten dimensionar el volumen de los activos, aunque las cifras de las sociedades no representan las ganancias personales del entrenador.
El negocio comenzó con la adquisición de departamentos destinados principalmente al alquiler y luego avanzó hacia operaciones de mayor escala, con la compra y gestión de edificios completos. Entre las zonas en las que tienen propiedades aparecen barrios como Salamanca y Chamberí.
A esta actividad se suma el rendimiento económico de Simeone como entrenador. Un relevamiento de L'Équipe, publicado en abril y recogido por AS, estimó su salario en 2,17 millones de euros brutos mensuales, unos 26 millones de euros al año.
Carla Pereyra, al frente de las inversiones
Carla Pereyra tiene un papel central en la expansión del negocio. La empresaria es administradora única de Carpesim SL, una de las sociedades utilizadas para gestionar parte de las inversiones de la pareja.
Según el programa Equipo de Investigación, la periodista Cote Villar, subdirectora de Vanitatis, señaló a Pereyra como una de las principales impulsoras de esta actividad. Su experiencia en el sector inmobiliario, según se explicó en el reportaje, comenzó antes de su relación con Simeone.
Con el tiempo, la estrategia pasó de comprar viviendas para alquilar a adquirir edificios completos y participar también en nuevos desarrollos. La actividad tiene además una plataforma comercial en MyLocation, desde donde se ofrecen propiedades en alquiler y nuevas promociones.
El proyecto de 140 viviendas en Madrid
Uno de los proyectos que muestra el crecimiento de la actividad inmobiliaria de la pareja se encuentra en Tres Cantos, al norte de Madrid.
A través de la sociedad Tres Cantos 1415, adquirieron un terreno de casi una hectárea en el que proyectan construir dos edificios con alrededor de 140 viviendas. Según la información citada por Vanitatis, la operación habría requerido una inversión superior a los 4,8 millones de euros.
El proyecto todavía se encuentra en desarrollo y representa un cambio de escala para el negocio, que ya no se limita a la compra y explotación de propiedades existentes, sino que también incorpora la construcción de nuevas viviendas.
Los números de la sociedad detrás del negocio
Aunque el volumen de propiedades y activos resulta significativo, las cuentas de Carpesim correspondientes a 2024 muestran que patrimonio y ganancias no son necesariamente lo mismo.
La sociedad declaró 330.782 euros de ingresos por alquileres y registró pérdidas de 472.172 euros durante ese ejercicio. El resultado corresponde a una sociedad y a un período determinado, por lo que no permite establecer cuánto dinero obtiene la pareja del conjunto de sus inversiones.
Además, el mantenimiento de una cartera inmobiliaria de esta dimensión implica gastos y obligaciones que también deben contemplarse al analizar su rentabilidad.
El debate por la vivienda en España
La exposición del negocio inmobiliario de Simeone coincidió con un momento de fuerte discusión sobre el acceso a la vivienda en España. El programa de laSexta abordó las inversiones del entrenador mientras analizaba la situación de personas que enfrentan dificultades para conservar o acceder a un hogar.
Uno de los casos mencionados fue el de Maricarmen, cuyo desahucio se convirtió en parte del debate sobre la protección de quienes dependen de una vivienda para vivir.
En ese contexto, el periodista y analista Antonio Maestre cuestionó durante el programa el tratamiento que reciben los grandes patrimonios inmobiliarios frente al derecho de las personas a conservar su hogar: “Eso no puede ser protegido de la misma manera que el derecho a que una persona tenga una casa para vivir”.
El planteo abrió una discusión más amplia sobre el mercado inmobiliario español, las protestas por el acceso a la vivienda y la posibilidad de aplicar una fiscalidad diferente a los grandes patrimonios inmobiliarios.
No existe un vínculo empresarial documentado entre el caso de Maricarmen y las propiedades de Simeone. El punto de contacto planteado en el programa es el debate social sobre la concentración de viviendas, el alquiler y las dificultades de quienes buscan garantizar su acceso a un hogar.