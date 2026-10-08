Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

La actividad empresarial quedó expuesta en un momento especialmente sensible para el mercado de la vivienda español, marcado por el aumento de los alquileres y las dificultades de muchas familias para acceder a una casa. Un programa de laSexta analizó las inversiones del entrenador del Atlético de Madrid y puso el foco en la dimensión de su patrimonio inmobiliario.