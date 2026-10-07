El Gobierno denunciará a los estudiantes universitarios que tomaron la Secretaría de Educación

“La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”, se lee en el texto publicado por la cartera que conduce Pettovello.