Política

El Gobierno denunciará a los estudiantes universitarios que tomaron la Secretaría de Educación

“Por la fuerza, nada”, afirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.
Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Sandra Pettovello anunció este miércoles que denunciará a estudiantes que tomaron la Secretaría de Educación en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario.
  • La Policía Federal desalojó el Palacio Sarmiento tras incidentes y presuntos daños al patrimonio público durante la protesta estudiantil por presupuesto.
  • La medida judicial profundiza la tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria, fijando un límite legal estricto ante futuras ocupaciones de edificios públicos.
Resumen generado con IA

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, anunció este miércoles que denunciará ante la Justicia la toma de la Secretaría de Educación, ocurrida durante una protesta de estudiantes que exigian el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Por la fuerza, nada”, escribió la funcionaria al referirse a la manifestación.

El Ministerio de Capital Humano también difundió un comunicado en el que adelantó que realizará una denuncia judicial por lo ocurrido en el edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esa cartera.

La denuncia 

“Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público”, señaló el organismo en el comunicado.

El Ministerio destacó además el operativo que permitió desalojar el edificio y recuperar las instalaciones.

“La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”, se lee en el texto publicado por la cartera que conduce Pettovello.

Ante lo ocurrido, el Ministerio informó que realizará una presentación ante la Justicia. “El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, agregó el comunicado.

“Por la fuerza, nada”: el mensaje de Pettovello

El comunicado también cuestionó la modalidad de la protesta y reivindicó el diálogo institucional como vía para canalizar los reclamos.

“Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo”, sostuvo el organismo.

“No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”, concluyó el texto.

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