¿Qué monumentos y sitios históricos atraviesa el recorrido de los 21K LA GACETA?

10. Donde un mercado dejó lugar a Tribunales

El paisaje actual de Plaza Yrigoyen y el Palacio de Tribunales esconde otro Tucumán. En ese sector funcionó durante décadas el Mercado del Sud, cuya construcción comenzó en 1892 y que abrió sus puertas en 1898. Frente a él estaba la entonces Plaza Humberto I. Durante la década de 1930, el Estado provincial adquirió el terreno del mercado para levantar una nueva sede del Poder Judicial. El antiguo edificio comenzó a demolerse en 1937 y en su lugar se construyó el Palacio de Tribunales, proyectado por Francisco Squirru y habilitado el 15 de febrero de 1939. La plaza también cambió: pasó a homenajear a Hipólito Yrigoyen y en 1942 se inauguró allí el monumento al expresidente. En pocas décadas, el sector pasó de ser un polo comercial a convertirse en uno de los centros de la actividad judicial tucumana.