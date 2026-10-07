21K LA GACETA: cómo serán los cortes de tránsito y el operativo en la capital

Uno de los grandes segmentos de los 21K estará sobre avenida Mate de Luna. Los corredores deberán avanzar hasta Boyacá, realizar un giro en U y regresar hacia el este. Luego tomarán avenida Adolfo de la Vega, donde realizarán otro retorno a la altura de pasaje Sur Mer antes de reencontrarse con Mate de Luna.