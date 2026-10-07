21K LA GACETA: cómo serán los cortes de tránsito y el operativo en la capital

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán desplegará este domingo un operativo de tránsito ágil por los 21K LA GACETA, aplicando cortes dinámicos para no frenar la circulación habitual.
- Las calles se reabrirán tras el paso del pelotón, con salidas escalonadas desde avenida Soldati y monitoreo en vivo mediante 150 cámaras municipales de seguridad.
- Con hoteles al 100% por la carrera y recitales masivos, la prueba deportiva desafiará la logística urbana y consolidará a la capital como polo de eventos multitudinarios.
El municipio de San Miguel de Tucumán prepara un operativo de tránsito ágil y sin cortes prolongados para los 21K LA GACETA. Según explicó la directora de Relaciones Institucionales, Carolina Oliver, la premisa acordada con las autoridades capitalinas es acompañar la competencia sin frenar la circulación habitual de la ciudad.
Las interrupciones en el tránsito serán progresivas a medida que avance el pelotón y las calles se habilitarán de inmediato tras el paso del último competidor. Las tres distancias —21K, 10K y 5K— largarán en las primeras horas del domingo desde la zona del hotel Sheraton, con intervalos de 20 minutos entre cada salida.
Monitoreo con cámaras y prevención
El esquema de seguridad reunirá a personal de Tránsito, la Patrulla de Protección Ciudadana y Defensa Civil. Además, el trayecto se seguirá en vivo desde el Centro de Monitoreo Municipal: entre 130 y 150 cámaras —de las 500 instaladas en la capital— estarán abocadas exclusivamente a cubrir el circuito de los atletas.
A lo largo del trazado, los corredores pasarán por puntos históricos y turísticos como la Casa Histórica, el Monumento al Bicentenario, las plazas San Martín, Belgrano y Alberdi (frente a la escultura de Lola Mora) y el templo de San Francisco. También habrá puestos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido.
Atravesar la ciudad
El circuito principal tendrá su punto de partida sobre avenida Soldati al 400. Desde allí, los corredores avanzarán hacia el norte hasta Estados Unidos, cruzarán avenida Avellaneda y continuarán por Marcos Paz hasta 25 de Mayo.
Después comenzará un recorrido que llevará a los participantes por diferentes sectores del centro y alrededores. Pasarán por Mendoza, Junín y Santiago, para posteriormente dirigirse hacia José Colombres y San Martín. El trazado continuará hasta Bernabé Aráoz y luego llegará a 24 de Septiembre.
Uno de los grandes segmentos de los 21K estará sobre avenida Mate de Luna. Los corredores deberán avanzar hasta Boyacá, realizar un giro en U y regresar hacia el este. Luego tomarán avenida Adolfo de la Vega, donde realizarán otro retorno a la altura de pasaje Sur Mer antes de reencontrarse con Mate de Luna.
El último tramo conducirá hacia San Luis y posteriormente Lavalle. El recorrido pasará por la plaza San Martín y continuará por Chacabuco, Rondeau, Congreso y Laprida. Desde allí, los atletas volverán hacia Mendoza, cruzarán nuevamente avenida Avellaneda y tomarán Amadeo Jacques para desembocar finalmente en Soldati y completar la prueba.
Hoteles colmados y movimiento turístico
La competencia reunirá a más de 150 corredores de otras provincias en un fin de semana con capacidad hotelera colmada. A la maratón se suman congresos y recitales masivos como el de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo, lo que generará un intenso movimiento en la capital.