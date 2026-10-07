Atlético Tucumán se ganó el derecho a soñar, pero con los ojos abiertos

Una Copa que invita a soñar

Lo cierto es que inevitablemente, todos en Atlético hablan de la Copa Argentina. Porque la ilusión es tan lógica como inmensa y porque la posibilidad de escribir una página grande en la historia del club está servida sobre la mesa. Es el resultado de un recorrido que comenzó con algunas dudas en los 32avos de final frente a Sportivo Barracas, pero que después alcanzó picos altísimos con las goleadas sobre Talleres (3-0) e Independiente (4-0), además de la ya memorable serie contra Independiente Rivadavia, en la que el “Decano” avanzó por penales.