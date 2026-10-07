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A los 47 años, un ex arquero de Atlético hizo un golazo de arco a arco en la Liga Tucumana

Gustavo “Gato” Pérez marcó desde su propio campo el 3-2 que le dio a Alianza Deportiva una victoria clave y la clasificación en el Ascenso. Mirá el video.

VIGENCIA. Gustavo “Gato” Pérez (arriba, segundo desde la derecha) posa con el equipo de Alianza Deportiva, al que le dio la clasificación con un golazo de arco a arco.
VIGENCIA. Gustavo “Gato” Pérez (arriba, segundo desde la derecha) posa con el equipo de Alianza Deportiva, al que le dio la clasificación con un golazo de arco a arco. Foto: Prensa Alianza Deportiva.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El arquero Gustavo Pérez (47) anotó un gol de arco a arco en Tafí del Valle para sellar el triunfo 3-2 y clasificar a Alianza Deportiva en el ascenso de la Liga Tucumana.
  • El exjugador de Atlético Tucumán pateó un tiro libre desde su propia área a tres minutos del final. Pérez regresó este año a la actividad tras una invitación del titular del club.
  • El tanto no solo se volvió viral por su espectacularidad, sino que afianza a Alianza Deportiva en su temporada debut como candidato firme al ascenso a la Primera A liguista.
Resumen generado con IA

Gustavo “Gato” Pérez volvió a demostrar que la vigencia no entiende demasiado de edades. A los 47 años, el ex arquero de Atlético Tucumán y actual entrenador de arqueros de las divisiones de AFA del “Decano” protagonizó una de las jugadas más llamativas de la temporada en la Liga Tucumana: convirtió un gol de tiro libre desde las inmediaciones de su propia área para darle a Alianza Deportiva el triunfo 3-2 y la clasificación.

El partido se disputaba en Tafí del Valle y estaba igualado 2-2 cuando quedaban apenas tres minutos. Pérez tomó la pelota para ejecutar una infracción desde campo propio y sorprendió a todos: sacó un remate potente que recorrió prácticamente toda la cancha, superó al arquero rival y terminó dentro del arco.

El gol desató el festejo de Alianza y tuvo un valor mucho mayor que lo meramente espectacular. El 3-2 terminó asegurando la clasificación de un equipo que atraviesa una gran campaña en el Ascenso y que empieza a posicionarse como uno de los candidatos a conseguir un lugar en la Primera A de la Liga Tucumana.

Una vigencia que sorprende

La historia tiene todavía más valor por el presente de Pérez. A sus 47 años, continúa compitiendo oficialmente y es uno de los futbolistas más veteranos del torneo liguista. Su cuidado físico y su trabajo cotidiano como entrenador de arqueros de Atlético le permiten mantenerse permanentemente vinculado a la alta competencia.

Desde hace varios años integra la estructura formativa del “Decano” y trabaja con los arqueros de las categorías de AFA, incluida la Reserva. Esa rutina diaria también le permitió conservar el estado necesario para volver a ponerse los guantes en la Liga Tucumana.

De hecho, Pérez regresó este año a la competencia liguista luego de que Martín Anastacio, presidente de Alianza Deportiva, lo convenciera de sumarse al proyecto. Para el club significó además su primera experiencia en el Ascenso, y la campaña viene superando expectativas.

En los últimos días, el “Gato” también había participado de los homenajes por la despedida de Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez. Ahora volvió a quedar en el centro de la escena, aunque por una razón completamente distinta.

Esta vez no fue por una atajada ni por su trabajo formando nuevos arqueros. Fue por recorrer casi toda la cancha con un tiro libre, convertir el gol de la victoria y regalarle a Alianza una clasificación que difícilmente olvidará.

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