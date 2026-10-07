A los 47 años, un ex arquero de Atlético hizo un golazo de arco a arco en la Liga Tucumana

Gustavo “Gato” Pérez volvió a demostrar que la vigencia no entiende demasiado de edades. A los 47 años, el ex arquero de Atlético Tucumán y actual entrenador de arqueros de las divisiones de AFA del “Decano” protagonizó una de las jugadas más llamativas de la temporada en la Liga Tucumana: convirtió un gol de tiro libre desde las inmediaciones de su propia área para darle a Alianza Deportiva el triunfo 3-2 y la clasificación.