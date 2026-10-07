Regalo con historia: el especial objeto que recibió Lionel Messi en su noche de despedida

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tuvo un momento particular antes del pitazo inicial, cuando el seleccionado de Benín se sumó a los reconocimientos en el Monumental. Durante el sorteo, el capitán visitante Sessi D’Almeida se acercó al "10" para entregarle tres regalos en nombre de todo su plantel: una rosa, una carta escrita a mano por los futbolistas africanos y una estatuilla con un fuerte trasfondo histórico y cultural.