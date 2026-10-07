Regalo con historia: el especial objeto que recibió Lionel Messi en su noche de despedida
En la previa del partido ante Benín en un Monumental repleto, el capitán rival sorprendió al '10' durante el sorteo con una rosa, una carta y una estatuilla de las guerreras Agojie. El significado del obsequio y la fila para las fotos.
Resumen para apurados
- En el Monumental, el capitán de Benín homenajeó a Lionel Messi antes de su partido de despedida de la Selección argentina con una estatuilla histórica en señal de respeto.
- La pieza representa a las guerreras Agojie, símbolo de coraje en Benín. En la cancha, Messi selló el triunfo 3-0 con un gol y dos asistencias ante un estadio repleto.
- Con este duelo, Messi cerró definitivamente su histórica etapa en la Selección mayor, dejando un récord de 208 partidos, 126 goles y un legado imborrable en el fútbol.
La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tuvo un momento particular antes del pitazo inicial, cuando el seleccionado de Benín se sumó a los reconocimientos en el Monumental. Durante el sorteo, el capitán visitante Sessi D’Almeida se acercó al "10" para entregarle tres regalos en nombre de todo su plantel: una rosa, una carta escrita a mano por los futbolistas africanos y una estatuilla con un fuerte trasfondo histórico y cultural.
La figura representa a las Amazonas de Dahomey —conocidas como las Agojie—, un regimiento militar integrado exclusivamente por mujeres que defendió al antiguo Reino de Dahomey frente a las tropas coloniales francesas a fines del siglo XIX. En el actual territorio beninés son un símbolo de coraje —en la ciudad de Cotonú tienen un monumento de bronce de 30 metros en su homenaje—, y la federación africana explicó que el gesto fue una muestra de respeto hacia el capitán argentino.
Más allá del homenaje previo, Messi jugó con su intensidad de siempre: mostró fastidio tras errar un tiro libre y hasta buscó un gol olímpico desde el córner. Terminó redondeando una gran noche al marcar el tercer gol de penal y dar dos asistencias para los tantos de Nicolás Otamendi y Nicolás Paz. Tras el final, los jugadores de Benín volvieron a rodearlo para saludarlo y sacarse fotos, cerrando una jornada que dejó los números definitivos de su paso por la Selección mayor: 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias.