De Can Xue a César Aira: los escritores más buscados en Google antes de la entrega del Nobel de Literatura

5. César Aira: la máquina argentina de escribir

Con más de un centenar de libros publicados, el prolífico autor nacido en Coronel Pringles en 1949 es la gran carta argentina. Conocido por no reescribir ni corregir sus textos de forma exhaustiva, Aira descoloca al lector con giros impredecibles, humor y absurdo. Es una figura de culto internacional respaldada por la crítica global.