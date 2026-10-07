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De Can Xue a César Aira: los escritores más buscados en Google antes de la entrega del Nobel de Literatura

Un relevamiento de búsquedas globales muestra a los autores que acaparan la atención en la previa del anuncio en Estocolmo. Por qué el interés digital y las apuestas no siempre coinciden con la decisión final.

EXPECTATIVA. El premio se entrega el jueves 8 de octubre.
EXPECTATIVA. El premio se entrega el jueves 8 de octubre.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Autores como Can Xue y César Aira lideran las búsquedas y apuestas previas al anuncio del Nobel de Literatura este jueves en Estocolmo.
  • El análisis surge de Google Trends antes del fallo de la Academia Sueca, cuyos registros y nominaciones permanecen bajo estricto secreto oficial.
  • Aunque las métricas no garantizan la elección del jurado, el nuevo ganador ingresará a la historia literaria universal e impactará en el canon.
Resumen generado con IA

Faltan pocas horas para que la Academia Sueca revele quién recibirá el Nobel de Literatura 2026 y, como ocurre cada octubre, las apuestas se multiplicaron. Aparecen los nombres habituales, regresan los escritores que llevan años esperando y surgen también algunas apuestas menos previsibles.

En medio de esa conversación hay una pista que no proviene de una academia, de una editorial ni de una casa de apuestas: las búsquedas de los lectores.

Un relevamiento de Google Trends sobre el interés global permite observar qué escritores están despertando curiosidad en internet. No se trata de una nómina oficial (la Academia mantiene bajo estricto secreto sus nominaciones por 50 años), pero la herramienta ofrece una radiografía del mapa literario actual.

Este jueves 8 de octubre, a las 13 de Estocolmo (8 de la mañana en Argentina), se conocerá finalmente al ganador. Mientras tanto, estos son los nombres que concentran los flashes.

1. Can Xue: la vanguardia china que encabeza las apuestas

Nacida en China en 1953 (su nombre real es Deng Xiaohua), ocupa desde hace varios años un lugar destacado en las especulaciones. Su literatura, con relatos que se mueven en territorios oníricos y atmósferas kafkianas, no es sencilla ni pretende serlo.

EXITOSA. El nombre real de Can Xue es Deng Xiaohua. Crédito de foto Lecturas Sumergidas. EXITOSA. El nombre real de Can Xue es Deng Xiaohua. Crédito de foto Lecturas Sumergidas.

China no recibe un Nobel de Literatura desde 2012, cuando fue reconocido Mo Yan. Hoy, Can Xue se posiciona en el primer lugar en varias casas de apuestas internacionales.

2. Gerald Murnane: el «escritor de escritores»

A sus 86 años, el australiano Gerald Murnane es el clásico autor de culto cuyo prestigio creció lentamente. Radicado en Victoria, construyó su obra alrededor de la memoria, la percepción y el paisaje. Su obra cumbre, Las llanuras (1982), es considerada una pieza central de la literatura de su país.

3. Thomas Pynchon: el mito de las letras estadounidenses

Pocos escritores construyeron un misterio tan infranqueable alrededor de su figura como Pynchon (89 años). Autor de obras monumentales como El arco iris de gravedad, el narrador se convirtió en leyenda no solo por su prosa laberíntica, sino por su reclusión pública: no hay fotos recientes ni concede entrevistas.

4. Enrique Vila-Matas: el metaliterario español

En lengua española, el barcelonés Enrique Vila-Matas (1948) vuelve a sonar con fuerza. Con obras como Bartleby y compañía y El mal de Montano, su narrativa borra constantemente los límites entre la ficción, la autobiografía y el ensayo. La prensa española lo ubica entre los grandes favoritos europeos.

5. César Aira: la máquina argentina de escribir

Con más de un centenar de libros publicados, el prolífico autor nacido en Coronel Pringles en 1949 es la gran carta argentina. Conocido por no reescribir ni corregir sus textos de forma exhaustiva, Aira descoloca al lector con giros impredecibles, humor y absurdo. Es una figura de culto internacional respaldada por la crítica global.

CELESTE Y BLANCA. El argentino sorprende con sus giros inesperados. Foto EL DIARIO AR CELESTE Y BLANCA. El argentino sorprende con sus giros inesperados. Foto EL DIARIO AR

6. Jamaica Kincaid: la voz del Caribe anglófono

Nacida en Antigua en 1949, Kincaid llevó al centro del canon occidental temáticas de colonialismo, identidad y memoria familiar con obras como Lucy y Autobiografía de mi madre. Su mención refleja la constante discusión sobre qué lenguas y geografías deben ser visibilizadas por el premio.

7. Anne Carson: la redefinición de la poesía y el ensayo

La poeta, ensayista y traductora canadiense (1950) es una de las apuestas más sólidas del mundo anglosajón. Autora de Autobiografía de Rojo, combina la tradición clásica grecolatina con formas profundamente contemporáneas. El diario The Guardian la ubicó al frente de las preferencias de este año.

8. Yoko Tawada: literatura que trasciende idiomas

Nacida en Japón en 1960 pero residente en Alemania, Tawada escribe en ambos idiomas. Su obra explora el desplazamiento lingüístico y la extranjería. Representa la literatura transnacional que no encaja en las fronteras de un solo Estado.

9. Samanta Schweblin: la nueva generación argentina

Con 48 años, la bonaerense es la más joven del grupo. Consagrada internacionalmente con Distancia de rescate (llevada al cine) y Siete casas vacías (Premio Nacional del Libro en EE. UU.), su inclusión en las búsquedas responde al fenomenal interés que despierta la nueva narrativa latinoamericana, aunque los analistas piden prudencia ante una carrera aún en pleno desarrollo.

LA MÁS JOVEN DE LOS MÁS LEÍDOS. Los escritos de la argentina, también llegaron al cine. Fotografía de Suhrkamp Verlag LA MÁS JOVEN DE LOS MÁS LEÍDOS. Los escritos de la argentina, también llegaron al cine. Fotografía de Suhrkamp Verlag

10. Jeffrey Archer: buscar no es lo mismo que votar

El caso del superventas británico demuestra los límites de las métricas en internet. Aunque figura entre los autores con más búsquedas globales, su perfil comercial está alejado de los criterios históricos de la Academia Sueca. Trends refleja curiosidad pública, no mérito académico.

Las casas de apuestas y Google muestran tendencias, pero la Academia Sueca suele dar sorpresas. El año pasado, el galardón al húngaro László Krasznahorkai reconfirmó que el jurado no teme premiar obras complejas e inesperadas.

Este jueves, cuando la pesada puerta de la Academia en Estocolmo se abra a las 8, la especulación terminará y un nuevo nombre entrará a la historia de la literatura universal.

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