Vuelve el mal tiempo: hay alerta naranja por tormentas y vientos fuertes en varias provincias
El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes para este miércoles 7 de octubre. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro y otras provincias se encuentran entre las zonas afectadas.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas y vientos para este miércoles en Buenos Aires, Córdoba y otras provincias debido a un frente de mal tiempo.
- El fenómeno, ligado al evento de El Niño, provocará granizo, ráfagas y hasta 100 mm de agua, además de nevadas en Patagonia y vientos de 100 km/h en la cordillera.
- Las autoridades recomendaron tomar precauciones ante posibles anegamientos e inconvenientes y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas oficiales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este miércoles 7 de octubre. Las condiciones más adversas se esperan en distintas zonas del centro y norte del país, mientras que también hay advertencias para sectores de la Patagonia y la cordillera.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), después de varios días de tiempo estable, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. La zona volverá a estar alcanzada por el avance de un sistema de tormentas asociado a las condiciones de El Niño.
La alerta naranja implica un fenómeno meteorológico peligroso para la población, mientras que la amarilla señala posibles situaciones que pueden generar inconvenientes y requieren mantenerse informados.
Tormentas fuertes: las zonas bajo alerta naranja
El SMN estableció una alerta naranja por tormentas para el norte y sectores del este y oeste de la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad de Buenos Aires. También están alcanzadas distintas áreas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis.
De acuerdo con el organismo, las tormentas pueden presentar abundante caída de agua en períodos breves, granizo de diferentes tamaños, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.
En las áreas bajo advertencia, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros, aunque en sectores del norte del Litoral los registros podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros.
Alerta por lluvias en la Patagonia
Además de las tormentas, el SMN emitió una alerta naranja por lluvias intensas para sectores de Río Negro.
En esa provincia se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual. En las zonas más elevadas de la cordillera, además, existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.
La advertencia por lluvias también alcanza, aunque con nivel amarillo, a sectores de Chubut y Neuquén. Allí se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros.
Viento fuerte en la zona cordillerana
El SMN también mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para áreas cordilleranas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.
Según el pronóstico, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.
Por este motivo, el organismo recomienda a la población de las zonas alcanzadas por las alertas mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones correspondientes ante posibles tormentas, lluvias intensas o fuertes ráfagas.