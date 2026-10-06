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Tucumán bajo alerta meteorológica: qué zonas se verán afectadas por fuertes vientos este miércoles 7 de octubre

El fenómeno estará acompañado por ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Hay alerta naranja por fuertes ráfagas de viento
Hay alerta naranja por fuertes ráfagas de viento A24
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla para este miércoles en la alta montaña de Tucumán y zonas vecinas debido a fuertes vientos con ráfagas que superarán los 100 km/h.
  • El fenómeno provocará vientos del oeste de 50 a 70 km/h en la Puna de Tafí del Valle y regiones cordilleranas de Catamarca y Salta, afectando sectores expuestos.
  • Las autoridades pidieron extremar precauciones en caminos de montaña, suspender actividades al aire libre y asegurar objetos ante posibles contingencias climáticas.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para sectores de alta montaña de Tucumán y áreas cordilleranas de provincias vecinas. El fenómeno estará acompañado por ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

La advertencia alcanza principalmente a zonas de altura, entre ellas la Puna de Tafí del Valle, además de sectores cordilleranos y de puna ubicados en provincias cercanas.

Qué zonas están alcanzadas por la alerta

Según el reporte del SMN, las condiciones meteorológicas adversas se concentrarán en áreas de alta montaña. En Tucumán, la advertencia comprende principalmente la zona de la Puna de Tafí del Valle.

El alerta también abarca sectores de las provincias vecinas, entre ellos Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos y Santa María.

Cómo serán los fuertes vientos

El SMN indicó que se esperan vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h.

Además, las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en sectores expuestos y caminos de alta montaña. Por este motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular por esas zonas.

Recomendaciones del SMN

Ante la presencia de fuertes vientos, el organismo recomienda:

Evitar actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por la alerta.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Circular con precaución por caminos de montaña.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

La alerta es de nivel amarillo, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse atento a posibles actualizaciones del pronóstico.

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