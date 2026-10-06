Messi habló de la final del Mundial en su despedida y fue tajante: “No pasó nada raro”

Resumen para apurados
- Lionel Messi afirmó en su despedida en el Monumental que no pasó nada raro en la final del Mundial, justificando la caída por el desgaste tras haber entregado todo.
- El capitán argumentó que el equipo llegó exhausto a la definición tras el gran desgaste físico y emocional sufrido en el cruce previo contra Inglaterra.
- Estas declaraciones marcan el cierre definitivo de su ciclo de más de dos décadas con la Selección, despejando polémicas sobre el rendimiento del plantel.
En medio de su emotivo discurso de despedida en el Monumental, Lionel Messi volvió sobre uno de los momentos más dolorosos de su último ciclo con la selección argentina: la final del Mundial. Y, al analizar por qué el equipo no pudo coronarse nuevamente, dejó una frase contundente.
“Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro. Dimos todo”, afirmó el capitán.
Messi evitó buscar explicaciones extraordinarias para aquella derrota y apuntó principalmente al enorme desgaste que había acumulado el plantel en el camino hacia la definición.
“El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional. La realidad es que llegamos con lo justo”, reconoció.
Aun así, el rosarino destacó la entrega del equipo hasta el final. “Peleamos como siempre, como hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros con los que me tocó compartir”, sostuvo.
También aprovechó el momento para defender a quienes lo acompañaron durante más de dos décadas en la Selección. “No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”, remarcó.
La referencia apareció mientras Messi explicaba por qué sintió que había llegado el momento de poner punto final a su etapa con la “Albiceleste”. “El último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir”, admitió.
Así, lejos de cargar la derrota sobre un episodio puntual o buscar responsables, Messi resumió aquella final desde una mirada mucho más sencilla: Argentina llegó exhausta después de un camino exigente, estuvo cerca de conseguir nuevamente la gloria y terminó cayendo después de haber entregado todo.