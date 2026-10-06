Renunció el interventor del Enacom y el Gobierno designó a su sucesor

A menos de tres meses del vencimiento de la intervención vigente, el Gobierno realizó un cambio en la conducción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El Ejecutivo aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores, quien estaba al frente del proceso interno del organismo desde 2024, y designó en su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo.