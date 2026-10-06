Renunció el interventor del Enacom y el Gobierno designó a su sucesor

Resumen para apurados
- El Gobierno aceptó este martes la renuncia de Juan Martín Ozores y designó a Andrés Michelazzo como interventor del Enacom mediante el Decreto 1149/2026.
- Ozores lideraba el ente desde 2024. Michelazzo, ingeniero especializado en telecomunicaciones, asume con rango de secretario en un organismo intervenido desde hace casi tres años.
- Con la intervención vigente hasta enero de 2027, la nueva gestión deberá finalizar la adjudicación de licencias y revisar los fondos para ampliar la conectividad nacional.
A menos de tres meses del vencimiento de la intervención vigente, el Gobierno realizó un cambio en la conducción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El Ejecutivo aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores, quien estaba al frente del proceso interno del organismo desde 2024, y designó en su reemplazo al ingeniero Andrés Michelazzo.
El cambio quedó formalizado mediante el Decreto 1149/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma acepta la renuncia de Ozores, agradece al funcionario por los servicios prestados y establece que Michelazzo tendrá rango y jerarquía de secretario durante su gestión como interventor.
Antes de que su salida fuera oficializada, Ozores había comunicado su decisión a través de una publicación en redes sociales. Allí sostuvo que dejaba el organismo con la “satisfacción” de haber contribuido a transformar la entidad.
El ahora exinterventor destacó que durante su gestión se impulsó una agenda centrada en la apertura, la innovación y la inversión, con avances en conectividad satelital, nuevas tecnologías, espectro radioeléctrico, infraestructura crítica y financiamiento para prestadores.
La intervención del Enacom
Ozores puso así fin a una gestión de casi tres años al frente de un organismo que permanece intervenido desde los primeros meses de 2024.
En enero de este año había sido ratificado en el cargo mediante el Decreto 938/2025. Esa norma prorrogó la intervención desde el 5 de enero de 2026 hasta el 4 de enero de 2027, una fecha que se mantiene vigente pese al cambio en la conducción del organismo.
Entre los argumentos utilizados por el Poder Ejecutivo para extender la intervención se mencionó la continuidad de los relevamientos y las revisiones de procedimientos operativos y administrativos.
También se establecieron como tareas pendientes el reordenamiento de la estructura interna, la actualización de los mecanismos de planificación y control y la continuidad de los trabajos técnicos sobre servicios audiovisuales.
En ese último punto, el objetivo planteado fue “finalizar los trámites de adjudicación de licencias” y sostener la regularización de las estaciones de radiodifusión.
La prórroga también contempló la revisión del Reglamento General del Servicio Universal y de la administración de su fondo, que se financia con aportes de las empresas prestadoras de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Esos recursos están destinados a iniciativas orientadas a ampliar la conectividad en distintas regiones del país.
Quién es Andrés Michelazzo
Andrés Michelazzo es ingeniero, graduado en la Universidad Católica de Córdoba. Además, realizó estudios de especialización en telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Córdoba y en gestión del sector en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Su trayectoria profesional está vinculada principalmente al sector de las telecomunicaciones.
Desde enero de 2024 se desempeña como consultor principal y responsable técnico en proyectos para prestadores de internet y televisión. Entre sus tareas se encuentran el diseño de redes de fibra óptica, el lanzamiento de productos y servicios y la gestión de conectividad mayorista.
Anteriormente trabajó en la Agencia Conectividad Córdoba, una empresa estatal provincial dedicada al desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y servicios mayoristas. Allí fue gerente de Desarrollo de Negocios entre 2021 y 2023, con responsabilidades en la definición de productos y servicios, la planificación comercial y presupuestaria y la vinculación con organizaciones del sector.
Michelazzo también ocupó distintos cargos en empresas privadas de comunicaciones. Fue director de Tecnología de Internexa en Argentina entre 2012 y 2017, gerente operativo de San Gabriel Video Cable Color y ejecutivo de cuentas mayoristas en Telecom Argentina.
A su trayectoria se suman funciones como asesor técnico de la Cámara Uruguaya de Operadores de TV por Abonados y como arquitecto de aplicaciones en el Servicio Europeo de Acción Exterior, con sede en Bruselas.