Murió Zulema Galperín, la querida actriz de "Chiquititas", "Gasoleros" y la recordada "Abuela cocainómana"
Con una extensa carrera que comenzó pasados sus 50 años, la artista brilló en televisión, streaming y teatro. Una de sus últimas participaciones fue en "Envidiosa" la exitosa serie junto a Griselda Siciliani.
Resumen para apurados
- La actriz Zulema Galperín falleció este lunes a los 90 años en Argentina, según confirmó la Asociación Argentina de Actores, tras una extensa carrera en televisión y teatro.
- Inició su carrera pasados los 50 años tras dejar tareas administrativas; brilló en ciclos como Chiquititas, Gasoleros y encarnó a la recordada 'Abuela cocainómana' en Préstico.
- Su trayectoria tardía y versátil deja una huella en la cultura popular argentina, abarcando desde ficciones clásicas de TV abierta hasta producciones recientes de streaming.
Zulema Galperín, la destacada actriz de Chiquititas, Gasoleros, Envidiosa y Préstico, falleció a los 90 años. Intérprete de los personajes más célebres de los sketches humorísticos y partícipe de emblemáticas series de televisión, así como de obras de teatro, publicidades y películas, la artista desarrolló una extensa carrera que comenzó de forma tardía pero que rápidamente la llevó por los diversos ámbitos del entretenimiento.
La conocida intérprete de la serie Poliladron falleció este lunes. A través de un comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la entidad despidió a la figura que, además de sus numerosas participaciones en los distintos formatos artísticos, fue una destacada participante de la vida gremial. “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra asociación hasta sus últimos días”, expresó la institución. Galperín se mantuvo cercana a los asuntos que concernieron al organismo en estos años.
De las tareas administrativas al escenario
“Su vínculo con nuestra asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas”, agregó el texto del gremio, que cerró con un mensaje de afecto hacia la artista: “La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad”, concluyó el comunicado.
Galperín nació el 18 de abril de 1936, pero el arte le llegaría tiempo después. Su acercamiento profesional a la actuación se produjo a comienzos de la década de 1990, pasados sus 50 años y tras una vida dedicada al trabajo en tareas administrativas. Fue un taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio el que inició su recorrido por la escena nacional.
La trayectoria por la pantalla chica hasta el streaming
A partir de aquel hito en 1997, la actriz construyó una sólida presencia en la televisión abierta argentina. A lo largo de los años integró los elencos de icónicas ficciones como Verdad consecuencia, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos. En los últimos tiempos, su versatilidad la llevó a desembarcar con éxito en el mundo del streaming, participando en producciones de plataformas como Nada, El tiempo de las moscas, Gutiérrez is mai neim y la popular serie Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani.
Sin embargo, uno de sus papeles más entrañables y masivos le llegó a través del humor. En el segmento Préstico, liderado por Sebastián Presta dentro del programa Duro de domar, Galperín compuso a la icónica “Abuela cocainómana”. Con una interpretación provocadora, desinhibida y repleta de carisma, logró conectar de manera inmediata con las audiencias más jóvenes, convirtiendo al personaje en un verdadero fenómeno del medio.
Su huella en el teatro y el cine nacional
Su vocación no se limitó a la pantalla. En el teatro dejó su marca con propuestas innovadoras como Fango negro, dirigida por César Sambataro, una experiencia escénica itinerante que se desarrollaba arriba de un colectivo en movimiento por las calles porteñas, involucrando directamente al público. También actuó en Motivos para levantarse por la mañana, en el Teatro Arlequino.
En la industria cinematográfica dejó un valioso registro en títulos como Puan, Eva Perón, La extorsión, Los justos, Pacto de silencio, Blindado y Los adoptantes, además de cortometrajes y proyectos de la Fundación SAGAI desarrollados durante la pandemia.
Afiliada desde el año 2000 a la Asociación Argentina de Actores y Actrices, Zulema Galperín combinó durante más de tres décadas la comedia, el drama y la publicidad, demostrando que nunca es tarde para abrazar una pasión y dejar una huella imborrable en la cultura popular.