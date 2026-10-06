Murió Zulema Galperín, la querida actriz de "Chiquititas", "Gasoleros" y la recordada "Abuela cocainómana"

La conocida intérprete de la serie Poliladron falleció este lunes. A través de un comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la entidad despidió a la figura que, además de sus numerosas participaciones en los distintos formatos artísticos, fue una destacada participante de la vida gremial. “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra asociación hasta sus últimos días”, expresó la institución. Galperín se mantuvo cercana a los asuntos que concernieron al organismo en estos años.