OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1925. Cuando lotearon la Villa Surgente en la Mate de Luna

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1925. Cuando lotearon la Villa Surgente en la Mate de Luna
Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos fue el arsenal de la democracia; ahora está desarmando a la prensa

Estados Unidos fue el arsenal de la democracia; ahora está desarmando a la prensa

Lo más popular
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?
3

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

4

Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí

5

Cartas de lectores: ley de tierras

Ranking notas premium
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado
3

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?
4

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?

De la bombita de Edison a la energía del viento
5

De la bombita de Edison a la energía del viento

Más Noticias
Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro: la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

"Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro": la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

Comentarios