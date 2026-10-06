OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: la sociedad y la física cuántica
Hace 1 Hs

La física cuántica ofrece analogías claras sobre las contradicciones de la sociedad moderna. A medida que la sociedad avanza en esta cultura globalizada, pareciera que el ser humano pasa de gobernarse por la macrofísica a operar bajo la tutela de la microfísica subatómica. Hoy, la hiperactividad lleva a muchos a parecer estar en varios lugares al mismo tiempo, mientras que otros ignoran normas y límites, tal como las partículas elementales operan al margen de la física clásica. Veamos otras particularidades cuánticas y su reflejo en el comportamiento humano: Efecto Observador: una partícula cuántica adopta múltiples estados potenciales hasta que es observada o medida; solo entonces define su estado. Esto se asemeja a quienes moldean su identidad y posturas buscando únicamente la aprobación de su audiencia. Efecto Túnel: este fenómeno permite a una partícula atravesar barreras teóricamente infranqueables, «desapareciendo» de un lado y reapareciendo del otro. Metafóricamente, se vincula con la cultura de los atajos y el deseo de alcanzar el éxito inmediato sin atravesar el esfuerzo requerido. Dualidad Onda-Partícula: según cómo se midan, las entidades cuánticas se comportan como materia sólida o como ondas intangibles. Esto refleja la incoherencia de mostrar solidez moral en el entorno público mientras se actúa con ambigüedad e irresponsabilidad en lo privado. En definitiva, por más que pretendamos ser impredecibles como partículas cuánticas, la realidad biológica y las leyes de la física clásica siempre terminan imponiéndose.

Jorge Ballario                                        

jballario@coyspu.com.ar

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