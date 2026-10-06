OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “Quiero volver al infierno, ministro Caputo”
Hace 1 Hs

Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al “temor a volver al infierno”, dice el título en la nota de LA GACETA del 03/10 y pensé: sí, ministro: la gente tiene pánico de volver a tener los mejores salarios y jubilaciones de la región; a tener nuestra capacidad instalada produciendo al máximo; a ver los avances de nuestra ciencia y tecnología, para ser cada día más soberanos. Los trabajadores tienen miedo de volver a discutir el pago de Ganancias, ya que prefieren discutir cómo conseguir dos o tres laburos poder llegar a fin de mes, porque -con un sueldo - no alcanza para vivir. Jubilados y pensionados tienen pánico de volver a tener casi un 100% de cobertura gratuita en remedios. Pánico a que les quiten las abultadas boletas actuales de agua; luz y gas. Las anteriores, llenas de subsidios, eran un lujo que solo podían permitirse países serios… El comercio siente un frío en la espalda ante la amenaza de volver a niveles de consumo como los de 2003/2015, donde la rotación de mercadería y el consumo masivo llenaba negocios, veredas, galerías y shoppings. Nada como la soledad de un negocio vacío, piensan… Después de todo, siempre habrá alguien alejado de Casa Rosada para echarle la culpa: municipio, comuna; la “negrada” peronista; la chusma radical o los zurdos comunistas. El riesgo país crece, debido a que -este paraíso construido por las Fuerzas del Cielo en suelo argentino angloisraelí - es tan barato para los extranjeros que alguna traba había que ponerle a tanta voracidad por venir a vivir la experiencia de ser libres a quedar sin trabajo, cerrar una fábrica o industria; bajar las persianas de tu comercio y perder derechos, al grito de ¡VivaLaLibertadCarajo!

Javier Ernesto Guardia Bosñak                    

javierucr1970@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?
3

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

4

Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí

5

Cartas de lectores: ley de tierras

Ranking notas premium
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado
3

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?
4

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?

De la bombita de Edison a la energía del viento
5

De la bombita de Edison a la energía del viento

Más Noticias
Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro: la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

"Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro": la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

Comentarios