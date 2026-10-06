OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: necesidades que urgen
Hace 1 Hs

Emocionalmente agitados hemos entrado al mes de la primavera donde la savia revive las esperanzas de un tiempo nuevo junto a la alegría de la vida que es el amor floreciendo en miles de colores, sueños, ilusiones y también realidades con necesidades que urgen a nuestra población. La ciudad de Concepción requiere loteos, construir viviendas dignas, con sus respectiva infraestructura. En educación, la escasez de aulas niveles iniciales aflige solo un establecimiento construye desde hace cuatro años sin terminarse. Los alumnos egresados deberían salir con programas laborales. La planta de tratamiento de líquidos cloacales que está construyéndose desde hace tres gobiernos nacionales debería terminarse. Niños, ancianos carentes de familia y recursos económicos necesitan hogares de albergue. El transporte de pasajeros urbano debería prestar servicio los días feriados, renovar algunos de sus recorridos y agilizar los tiempos; el municipio debería habilitar los refugios para pasajeros urbanos que ya fueron autorizados mediante ordenanza para que sean colocados. Los desagües pluviales urgen un relevamiento topográfico para que se construyan más canales debido a los informes pluviométricos por las intensas lluvias, sin entorpecer el medio ambiente, cuidándonos de los derrames industriales y de los incendios forestales..

Pedro Pablo Castaño                     

pedrin_ppc_concep@hotmail.com

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