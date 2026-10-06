Mal estado del río Salí: en 70 años abundaron los planes y escasearon las acciones

En el estudio del agua del Salí, que lideró el ingeniero Mario Amado, se subraya que “hace años que se elaboran planes, se proyecta infraestructura, se plantean intervenciones del río, pero en nada se avanzó”. Y recuerda que en 2013 la arquitecta María Paula Llomparte elaboró un completo informe de más de 300 páginas, titulado “El paisaje como Infraestructura. Caso de Estudio: el río Salí en el sistema metropolitano de Tucumán”. En este comparaba los distintos proyectos que se fueron planteando a lo largo de los años.