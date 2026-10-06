Mal estado del río Salí: en 70 años abundaron los planes y escasearon las acciones

En el estudio del agua del Salí, que lideró el ingeniero Mario Amado, se subraya que “hace años que se elaboran planes, se proyecta infraestructura, se plantean intervenciones del río, pero en nada se avanzó”. Y recuerda que en 2013 la arquitecta María Paula Llomparte elaboró un completo informe de más de 300 páginas, titulado “El paisaje como Infraestructura. Caso de Estudio: el río Salí en el sistema metropolitano de Tucumán”. En este comparaba los distintos proyectos que se fueron planteando a lo largo de los años.
• 1956. Estudio del Plan regulador del Municipio de San Miguel de Tucumán.
• 1996. Parque costero en San Miguel de Tucumán. Se limpiaron las riberas y se ejecutó forestación, pero luego fue abandonado el proyecto y el lugar fue ocupado por viviendas.
• 2005. Plan Estratégico Municipal 2016, para el Bicentenario de la Independencia, que proponía:
a) Saneamiento y Sistematización del curso del río Salí y rectificación del curso de agua.
b) Paseo Ribereño: Avenida, ciclovías, sendas peatonales, forestación, equipamiento deportivo, parquización.
c) Parque Regional del río Salí.
d) Proyecto Integración barrio Costanera.
e) Recuperación predio Los Vásquez.
f) Reordenamiento cuadrante noroeste. Redefinición de usos, red vial básica, grandes instalaciones deportivas.
g) Ordenamiento área sur: redefinición de usos (áreas de servicio, infraestructura, red vial básica.
Lamentablemente nada se hizo de ese Plan Estratégico 2016, quedando el sector sin políticas públicas que lo ordenen y hagan crecer.
a) Avenida Costanera (actual avenida de Circunvalación)
b) Áreas de grandes equipamientos
c) Áreas de forestación
d) Sistematización del cauce.
• 2009 - Programa de mejoramiento de barrios (Promeba) en las ciudades ribereñas.
a) Sistema de espacios verdes
b) Sistemas hidráulico que incluye limpieza y canalización de barrios
c) Sistema de vínculos a través de la estructura vial y de los usos territoriales
• 2021. Plan director para la integración gradual del río Salí a la trama urbana, con fondos del Consejo Federal de Inversiones.