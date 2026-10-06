SociedadActualidad

Mal estado del río Salí: en 70 años abundaron los planes y escasearon las acciones

Un informe repasa algunos proyectos para el río Salí.

Mal estado del río Salí: en 70 años abundaron los planes y escasearon las acciones
Hace 4 Hs

En el estudio del agua del Salí, que lideró el ingeniero Mario Amado, se subraya que “hace años que se elaboran planes, se proyecta infraestructura, se plantean intervenciones del río, pero en nada se avanzó”. Y recuerda que en 2013 la arquitecta María Paula Llomparte elaboró un completo informe de más de 300 páginas, titulado “El paisaje como Infraestructura. Caso de Estudio: el río Salí en el sistema metropolitano de Tucumán”. En este comparaba los distintos proyectos que se fueron planteando a lo largo de los años.

• 1956. Estudio del Plan regulador del Municipio de San Miguel de Tucumán.

• 1996. Parque costero en San Miguel de Tucumán. Se limpiaron las riberas y se ejecutó forestación, pero luego fue abandonado el proyecto y el lugar fue ocupado por viviendas.

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

• 2005. Plan Estratégico Municipal 2016, para el Bicentenario de la Independencia, que proponía:

a) Saneamiento y Sistematización del curso del río Salí y rectificación del curso de agua.

b) Paseo Ribereño: Avenida, ciclovías, sendas peatonales, forestación, equipamiento deportivo, parquización.

Contaminación ambiental: sancionan empresas por tirar escombros en el río Salí

Contaminación ambiental: sancionan empresas por tirar escombros en el río Salí

c) Parque Regional del río Salí.

d) Proyecto Integración barrio Costanera.

e) Recuperación predio Los Vásquez.

f) Reordenamiento cuadrante noroeste. Redefinición de usos, red vial básica, grandes instalaciones deportivas.

g) Ordenamiento área sur: redefinición de usos (áreas de servicio, infraestructura, red vial básica.

Lamentablemente nada se hizo de ese Plan Estratégico 2016, quedando el sector sin políticas públicas que lo ordenen y hagan crecer.

a) Avenida Costanera (actual avenida de Circunvalación)

b) Áreas de grandes equipamientos

c) Áreas de forestación

d) Sistematización del cauce.

• 2009 - Programa de mejoramiento de barrios (Promeba) en las ciudades ribereñas.

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí

Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Salí

a) Sistema de espacios verdes

b) Sistemas hidráulico que incluye limpieza y canalización de barrios

c) Sistema de vínculos a través de la estructura vial y de los usos territoriales

• 2021. Plan director para la integración gradual del río Salí a la trama urbana, con fondos del Consejo Federal de Inversiones.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánLa Costanera
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El truco de cocina que se volvió viral: para qué sirve poner una cuchara de madera sobre la olla

El truco de cocina que se volvió viral: para qué sirve poner una cuchara de madera sobre la olla

Conocé dónde estarán las ferias municipales este sábado y domingo en San Miguel de Tucumán

Conocé dónde estarán las ferias municipales este sábado y domingo en San Miguel de Tucumán

Día de la Ciudad: cómo funcionarán los servicios municipales este martes en San Miguel de Tucumán

Día de la Ciudad: cómo funcionarán los servicios municipales este martes en San Miguel de Tucumán

San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán

San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán

Video: mostraron un peligroso bache en vivo y minutos después llegó una cuadrilla a taparlo

Video: mostraron un peligroso bache en vivo y minutos después llegó una cuadrilla a taparlo

Lo más popular
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?
3

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

4

Cartas de lectores: propuesta de nueva ruta a Tafí

5

Cartas de lectores: ley de tierras

Ranking notas premium
La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido
1

La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido

Los riesgos de una polarización (encima temprana)
2

Los riesgos de una polarización (encima temprana)

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado
3

La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?
4

Los agentes de IA ya llegaron al celular: ¿puedo confiarles mis datos?

De la bombita de Edison a la energía del viento
5

De la bombita de Edison a la energía del viento

Más Noticias
Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro: la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

"Cuando vacunás a tu hijo, le estás cambiando el futuro": la estrategia de un pediatra frente a los contenidos antivacunas

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

“Los hechos admitidos no necesitan ser probados” (un clásico del Reino Unido)

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

Passalacquaa va a la Justicia: busca frenar la Ley de Tierras en Misiones

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

Comentarios