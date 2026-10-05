Una guía de la UBA explica cómo detectar el riesgo de suicidio y acompañar a los jóvenes
Qué hacer ante una expresión de desesperanza, cómo acercarse sin juzgar y cuándo recurrir a una guardia. Diez preguntas y respuestas a partir de una guía elaborada por la Facultad de Psicología de la UBA.
Resumen para apurados
- La Facultad de Psicología de la UBA presentó una guía en Argentina para que familias y profesionales detecten a tiempo el riesgo de suicidio en jóvenes y sepan cómo actuar.
- El documento desmitifica tabúes al afirmar que hablar del tema previene, enseña a identificar señales de alarma y detalla cómo activar redes de contención y líneas de emergencia.
- El protocolo busca fortalecer la intervención temprana en escuelas y hogares, promoviendo una respuesta comunitaria continua para reducir los casos de suicidio adolescente.
Un joven dice que no quiere seguir viviendo. Un amigo recibe un mensaje de despedida. Una familia advierte que algo cambió, pero no sabe cómo preguntar. En esas situaciones, el miedo puede llevar a minimizar lo que ocurre, esperar que pase o evitar una conversación que resulta difícil. La Guía breve para la prevención, detección y abordaje de la conducta suicida en jóvenes, elaborada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ofrece herramientas para reconocer señales y actuar. Dirigido principalmente a profesionales de la salud, el documento también permite identificar orientaciones útiles para familias, amistades e instituciones. Su punto de partida es que el suicidio responde a múltiples factores y que la prevención requiere escucha, atención profesional y redes de cuidado.
1. ¿Por qué un joven puede llegar a pensar en suicidarse?
No existe una única causa. La guía propone comprender el riesgo a partir de la interacción entre la historia de la persona, su salud mental, sus vínculos y las condiciones en las que vive.
Entre los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad aparecen los intentos previos, el sufrimiento psicológico, el consumo problemático de sustancias, las experiencias de violencia, el aislamiento, el bullying, las dificultades económicas y la presión académica. Ninguno permite explicar por sí solo lo que le ocurre a alguien.
También importa qué apoyos tiene disponibles. Una red afectiva, un entorno seguro y el acceso a tratamiento pueden favorecer la protección. Por eso, una evaluación no debe limitarse a un diagnóstico, una ruptura de pareja o un problema escolar.
2. ¿Qué señales deberían llamar la atención?
Las expresiones de desesperanza, el deseo de morir, la sensación de ser una carga y las despedidas requieren atención. También las autolesiones, un intento reciente, la preparación de un plan o la búsqueda de información para hacerse daño.
Pueden aparecer cambios como agitación intensa, ansiedad extrema, insomnio persistente, pérdida de control de los impulsos o un aumento repentino del consumo de alcohol u otras sustancias.
La guía también advierte sobre una calma inusual después de un período de angustia profunda, especialmente si se acompaña de despedidas o entrega de pertenencias. Ese cambio no debe interpretarse automáticamente como recuperación.
Las señales deben leerse en conjunto y en su contexto. La evaluación del riesgo corresponde a profesionales; familiares y amigos pueden advertir cambios y facilitar la consulta.
3. ¿Preguntar por el suicidio puede provocar esas ideas?
No. La guía señala que preguntar de manera respetuosa y contenida permite detectar situaciones de riesgo y abrir una vía de ayuda.
Evitar el tema por miedo puede dejar a la persona sola con lo que siente. Tampoco conviene asumir que quien habla de suicidarse nunca lo hará: toda expresión de ese tipo debe tomarse en serio.
Para iniciar la conversación, el documento propone preguntas como: “¿Alguna vez sentiste que no querías seguir viviendo o que no veías salida?”. Lo importante es preguntar con disposición a escuchar la respuesta, sin juzgar ni presionar.
4. ¿Cómo responder si alguien cuenta que no quiere vivir más?
La primera respuesta debe ofrecer calma, escucha y ayuda concreta. Conviene agradecer la confianza, reconocer el malestar y expresar disponibilidad para buscar asistencia.
La guía incluye una frase posible: “Gracias por confiar en contarme esto. Vamos a buscar la mejor manera de ayudarte”.
Hay que evitar minimizar con expresiones como “eso no es tan grave”, imponer creencias o dar consejos sobre el sentido de la vida. Esas respuestas pueden aumentar la culpa o la sensación de ser una carga.
Tampoco corresponde intentar resolver la situación en soledad. Acompañar implica activar una red de cuidado y facilitar el contacto con profesionales.
5. ¿Cuándo hay que buscar ayuda de inmediato y dónde hacerlo?
Un intento reciente, la existencia de un plan, el acceso a medios para hacerse daño o las conductas de preparación requieren atención inmediata. También las autoagresiones cuya intención resulta difícil de interpretar y la combinación de consumo problemático con expresiones suicidas.
Ante un riesgo inminente, la guía indica contactar al servicio de urgencias más cercano, avisar a personas que puedan brindar protección y no dejar sola a la persona. Mientras llega la ayuda, es importante reducir el acceso a elementos con los que pueda lastimarse, sin poner en riesgo a quien acompaña.
En Argentina, la línea nacional 0800-999-0091 ofrece orientación y apoyo en urgencias de salud mental. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas, todos los días del año. Ante peligro inmediato, corresponde activar el servicio de emergencias o recurrir a una guardia.
En Tucumán, la línea 135 atiende urgencias y realiza derivaciones, mientras que el 0800-122-1555 brinda orientación con psicólogos las 24 horas. También se puede acudir a los CAPS y policlínicas o al Servicio Ambulatorio de Adicciones del Hospital Avellaneda, que atiende de lunes a viernes, de 7 a 19. La red provincial incluye hospitales de segundo nivel para desintoxicación aguda, los equipos comunitarios “Nuevo Amanecer”, los hospitales Obarrio y del Carmen para cuadros agudos y los centros Las Moritas, en Las Talitas, y Cetria, en Aguilares, para rehabilitación.
6. ¿Autolesionarse significa querer morir?
No necesariamente. La guía distingue las autolesiones sin intención de morir de aquellas vinculadas con un deseo suicida. Algunas personas recurren al daño físico para intentar manejar emociones intensas que no logran expresar o regular de otra manera.
Sin embargo, esas experiencias pueden superponerse y la intención no siempre es clara. La ausencia de un deseo de morir no vuelve inofensiva la conducta: las autolesiones requieren evaluación y atención.
Considerarlas una forma de “llamar la atención” puede llevar a desestimar un sufrimiento real y demorar la ayuda.
7. ¿Qué puede hacer el entorno para prevenir?
Sostener vínculos disponibles, favorecer el diálogo y facilitar el acceso a atención son formas de protección. La guía destaca las redes de apoyo, los ambientes libres de violencia y la presencia de referentes afectivos.
También menciona la participación en actividades comunitarias, artísticas y deportivas, junto con las herramientas para identificar emociones, afrontar dificultades y resolver problemas.
La prevención no empieza únicamente cuando aparece una crisis. Incluye construir espacios donde sea posible contar que algo pasa y encontrar una respuesta. Estos apoyos pueden reducir la vulnerabilidad, aunque ninguno garantiza por sí solo que no exista riesgo.
8. ¿Si la persona parece estar mejor, ya no hay que preocuparse?
Una mejoría inicial no garantiza que el riesgo desapareció. La aparente tranquilidad debe comprenderse dentro del proceso de la persona y evaluarse junto con otros cambios.
La guía advierte especialmente sobre una calma repentina sin que se hayan modificado las circunstancias que provocaban el malestar. Si además aparecen despedidas o preparativos, es necesario actuar.
Después de una crisis, el acompañamiento debe continuar: mantener el contacto, facilitar el tratamiento y prestar atención a nuevas dificultades. Derivar a un profesional es un paso; asegurar la continuidad de la atención también forma parte del cuidado.
9. ¿Qué deberían hacer una escuela o una institución?
Escuchar sin minimizar, activar su red de cuidado y facilitar la atención profesional. Ante señales que requieren intervención inmediata, no deben esperar una confirmación clínica para proteger y derivar.
El documento advierte sobre errores frecuentes: intentar resolver todo en soledad, asumir que la tranquilidad significa ausencia de riesgo o derivar sin acompañamiento ni seguimiento.
También señala que la privacidad tiene límites cuando existe un riesgo grave para la vida. La información debe compartirse con quienes necesitan intervenir para brindar protección, resguardando los datos sensibles que no resulten necesarios. Las acciones deben seguir los protocolos y responsabilidades de cada institución.
10. ¿Cómo acompañar después de una muerte por suicidio?
La guía llama posvención al conjunto de acciones destinadas a acompañar a quienes resultaron afectados y prevenir nuevas situaciones de riesgo. Incluye a familiares, parejas, amistades, compañeros y equipos de trabajo.
El duelo puede traer tristeza, enojo, culpa, vergüenza y preguntas insistentes sobre lo que se pudo hacer. Es importante permitir distintas reacciones, ofrecer apoyo y evitar forzar a las personas a hablar.
La comunicación debe ser clara y respetuosa, sin detalles del método ni difusión de imágenes o mensajes de despedida. Tampoco corresponde atribuir la muerte a una única causa o buscar culpables.
El acompañamiento puede necesitar continuidad más allá de los primeros días. Aniversarios, nuevas publicaciones o acontecimientos familiares pueden reactivar el malestar. La respuesta debe ajustarse a cada persona y mantener disponibles vías concretas de consulta y ayuda.