Una guía de la UBA explica cómo detectar el riesgo de suicidio y acompañar a los jóvenes

Un joven dice que no quiere seguir viviendo. Un amigo recibe un mensaje de despedida. Una familia advierte que algo cambió, pero no sabe cómo preguntar. En esas situaciones, el miedo puede llevar a minimizar lo que ocurre, esperar que pase o evitar una conversación que resulta difícil. La Guía breve para la prevención, detección y abordaje de la conducta suicida en jóvenes, elaborada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ofrece herramientas para reconocer señales y actuar. Dirigido principalmente a profesionales de la salud, el documento también permite identificar orientaciones útiles para familias, amistades e instituciones. Su punto de partida es que el suicidio responde a múltiples factores y que la prevención requiere escucha, atención profesional y redes de cuidado.