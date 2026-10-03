Consumo problemático del celular en adultos: cómo afecta a la salud mental

La invasión del trabajo en la vida privada

La preocupación por los adolescentes responde, según Trímboli, a las particularidades de una etapa marcada por cambios biológicos, psicológicos, emocionales y sociales. Las tecnologías digitales también intervienen en la manera en que construyen sus vínculos y se perciben a sí mismos. “La diferencia fundamental es que un adolescente se encuentra en pleno proceso de construcción de su identidad, de su autoestima y de sus vínculos. Por eso la mirada de los otros, la pertenencia al grupo y el reconocimiento social adquieren una importancia especial. Las redes pueden potenciar esas dimensiones”, completó.