Control a las plataformas de transporte: cuándo vence el empadronamiento y desde cuándo habrá controles en la Capital

El municipio de San Miguel de Tucumán puso en marcha un nuevo registro para los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify. El empadronamiento comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Según explicó a LA GACETA Valeria Amaya, directora del Sutrappa, el objetivo es conocer cuántos vehículos y conductores realizan transporte mediante plataformas digitales y verificar que cumplan con los requisitos establecidos por la ordenanza municipal.