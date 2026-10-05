Control a las plataformas de transporte: cuándo vence el empadronamiento y desde cuándo habrá controles en la Capital
Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán abrió del 1 de octubre al 30 de noviembre el registro obligatorio para choferes de apps con el fin de regularizar el servicio y brindar seguridad.
- El trámite es gratuito e incluye verificación técnica, certificado de reincidencia y un tope de 13 años de antigüedad, debido a que las plataformas no entregaron sus padrones.
- Desde diciembre se aplicarán controles callejeros mediante códigos QR identificatorios, mientras el municipio busca coordinar criterios comunes con otras jurisdicciones.
El municipio de San Miguel de Tucumán puso en marcha un nuevo registro para los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify. El empadronamiento comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Según explicó a LA GACETA Valeria Amaya, directora del Sutrappa, el objetivo es conocer cuántos vehículos y conductores realizan transporte mediante plataformas digitales y verificar que cumplan con los requisitos establecidos por la ordenanza municipal.
“Para nosotros, a los fines operativos y para poder cumplir con la obligación de la Municipalidad de garantizar el servicio de transporte, es muy necesario”, explicó en LG Play. La funcionaria señaló que las plataformas no entregaron sus padrones al municipio, por lo que el registro constituye la herramienta para conocer “efectivamente cuántos autos y cuántas motos están trabajando con el transporte en la ciudad”.
Remarcó, además, que el empadronamiento también permitirá controlar el cumplimiento de las condiciones fijadas por la normativa. Entre ellas aparece una diferencia clave respecto de los requisitos que pueden establecer las propias aplicaciones: los automóviles no podrán superar los 13 años de antigüedad.
Además, los conductores deberán presentar un certificado de reincidencia, que tiene una vigencia de 90 días. “También hace a garantizar la seguridad de los usuarios”, sostuvo Amaya.
Qué deben presentar los conductores
El trámite está dirigido a los titulares de las cuentas de las aplicaciones que realizan transporte de pasajeros. Para registrarse deberán presentar el DNI, la licencia de conducir profesional D1 en el caso de los automóviles o el carnet correspondiente a la cilindrada de la moto para quienes trabajen con motocicletas.
También deberán presentar el certificado de reincidencia, el informe de dominio del vehículo, la VTV y un seguro que cubra al tercero transportado. En caso de que el vehículo no sea propiedad del titular de la cuenta, deberá presentar además el permiso para conducir correspondiente.
El trámite es gratuito y, según aclaró Amaya, no tendrá ningún fin recaudatorio. “El municipio no les va a cobrar absolutamente nada. Es solo a los fines de dar tranquilidad a ellos y nosotros también poder dar respuesta al usuario”, afirmó.
Cómo se realiza el trámite
El empadronamiento puede iniciarse de manera online. Los conductores deben ingresar desde su dispositivo a CDT (Clave de Ciudadano Digital), seleccionar “Trámites” y luego ingresar a “Registro Sutrappa”. Allí podrán cargar la documentación requerida.
Una vez completado el trámite, el municipio asignará un turno para la inspección vehicular.
También existe la posibilidad de recibir asistencia presencial. Los interesados pueden acercarse de 8 a 13 a la estación del Tránsito ubicada en el parque 9 de Julio, o hasta las 16 a las oficinas del Sutrappa, en avenida Sáenz Peña 56.
El código QR que identificará a los vehículos
Uno de los elementos que tendrá el nuevo sistema será un código QR. Amaya explicó que se colocará durante la inspección técnica: en los autos estará ubicado en el parabrisas, mientras que en las motos se colocará tanto en el casco del conductor como en la carcasa del vehículo.
La identificación permitirá al municipio verificar que el vehículo que figura en el registro sea efectivamente el que está realizando el viaje. Pero también tendrá utilidad para los pasajeros.
“El usuario también puede escanear el QR y ver quién conduce”, explicó Amaya. La funcionaria señaló que el sistema busca evitar situaciones en las que el vehículo que llega a recoger al pasajero no coincide con el que figura en la aplicación.
La directora del Sutrappa estimó que las inspecciones técnicas podrían comenzar a mediados de noviembre, mientras que los controles en la calle se iniciarían una vez finalizado el período de inscripción y colocados los códigos QR, probablemente desde diciembre.
Qué pasará con quienes no se registren
Amaya aclaró que, por el momento, el Sutrappa no está realizando secuestros ni controles específicos sobre los conductores de plataformas.
“Hoy por hoy Sutrappa no está realizando ni secuestro ni control en cuanto al uso o al trabajo de la gente”, dijo, y explicó que actualmente las medidas están concentradas en los taxis y en situaciones vinculadas con cobros indebidos detectados durante controles.
Por eso, pidió especial atención ante posibles falsos inspectores. “Si alguien lo para y le dice ‘tenés que tener esos requisitos, te voy a secuestrar’, no. Sutrappa no lo está haciendo, el municipio no lo está haciendo”, remarcó.
La situación cambiará una vez que concluya el período de empadronamiento y comiencen los controles previstos. La intención será identificar mediante el QR a los vehículos que hayan cumplido con la inspección y estén autorizados por el municipio.
También podrán registrarse conductores de otras localidades
El empadronamiento no está limitado a personas que vivan en San Miguel de Tucumán. Amaya explicó que podrán registrarse quienes trabajen en la capital aunque residan en otra jurisdicción.
La funcionaria hizo una aclaración importante: el registro municipal solo habilita la actividad dentro de San Miguel de Tucumán. No significa que un conductor registrado pueda trabajar automáticamente en otros municipios.
“Este registro no habilita a otro municipio”, señaló Amaya. Según explicó, desde el municipio se busca avanzar en conversaciones con otras jurisdicciones para establecer criterios comunes que permitan a los conductores de plataformas trabajar de manera coordinada en distintas ciudades.
Más de 100 conductores ya iniciaron el trámite
A pocos días del inicio del empadronamiento, la respuesta había sido importante. Amaya estimó que se estaban registrando entre 50 y 60 personas por día y que ya se habían superado los 100 inscriptos.
El municipio pretende, a partir de este proceso, contar por primera vez con información concreta sobre la cantidad de vehículos que realizan transporte mediante aplicaciones en la capital y establecer un mecanismo de control similar al que ya existe para el servicio de taxis.
“Queremos tener un número y poder realizar estos controles en calle”, resumió Amaya.