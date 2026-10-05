Servicios de castración de mascotas, gestión de DNI y programa antimosquitos llegarán a Villa Amalia y Floresta

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con su calendario de actividades programado para esta semana. Los vecinos de barrios del sudoeste de la capital podrán acceder a una serie de trámites de forma gratuita en la cercanía de sus hogares. Podrán tramitar licencias de conducir, el DNI, acceder a información sobre el espectro autista y castrar a sus mascotas.