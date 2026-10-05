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Servicios de castración de mascotas, gestión de DNI y programa antimosquitos llegarán a Villa Amalia y Floresta

La gestión de trámites está un paso más cerca de los vecinos que quieran iniciarlos desde la cercanía de sus casas.

Servicios de castración de mascotas, gestión de DNI y programa antimosquitos llegarán a Villa Amalia y Floresta
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán llevará operativos de DNI, licencias y castración a Villa Amalia y Floresta esta semana para facilitar trámites a los vecinos.
  • Los puestos funcionarán de 9 a 12 con atención médica, SUBE y control de mosquitos, distribuyendo turnos diarios y cobros exclusivamente digitales para documentación.
  • La descentralización busca agilizar gestiones barriales, promover el cuidado de mascotas y reforzar la prevención comunitaria del dengue antes del verano.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa con su calendario de actividades programado para esta semana. Los vecinos de barrios del sudoeste de la capital podrán acceder a una serie de trámites de forma gratuita en la cercanía de sus hogares. Podrán tramitar licencias de conducir, el DNI, acceder a información sobre el espectro autista y castrar a sus mascotas.

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Las actividades se desarrollarán esta semana en Eduardo Aráoz 350, en la plaza de Villa Amalia, el martes 6 y miércoles 7. Luego, el jueves 8 y viernes 9, los dispositivos se trasladarán al pasaje Benjamín Paz, esquina Bernal Díaz del Castillo, en el barrio Floresta. Aunque los servicios se brindarán entre las 9 y las 12, se solicita a los vecinos consultar los horarios específicos de cada trámite.

Trámites y servicios en Villa Amalia

Martes 6 de octubre

  • Gestión de DNI. Turnos por orden de llegada. Se estima que por día se otorguen 30 turnos aproximadamente. El valor del trámite del DNI es de $10.000, mientras que para solicitar el DNI Express el costo es de $26.000. Se reciben tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales. No se acepta efectivo.
  • Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir para gestión del carnet de manejo
  • Tarjeta SUBE
  • Stand del Presupuesto Participativo, donde los vecinos pueden asesorarse sobre la presentación de proyectos de mejoramiento para sus barrios
  • Tareas de mejoramiento a cargo de la Brigada de Intervención Rápida (BIR)
  • Programa Integral Antimosquito para promover el descacharreo domiciliario y la prevención del dengue

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  • Gestión de DNI
  • Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir
  • Atención médica, enfermería, obstetricia y vacunación
  • Ecografías a partir de las 14
  • Corte de pelo
  • Stand del Presupuesto Participativo.
  • Brigada de Intervención Rápida (BIR)

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  • Stand del Presupuesto Participativo, donde los vecinos pueden asesorarse sobre la presentación de proyectos de mejoramiento para sus barrios
  • Tareas de mejoramiento a cargo de la Brigada de Intervención Rápida (BIR)
  • Programa Integral Antimosquito para promover el descacharreo domiciliario y la prevención del dengue

    • Viernes 9 de octubre

    • Gestión de DNI
    • Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir
    • Corte de pelo
    • Stand del Presupuesto Participativo
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