Cómo saber de qué año es un auto por la patente: la guía para entender las letras
Las patentes Mercosur siguen una secuencia que permite estimar cuándo fue patentado un vehículo. Qué significan las letras, cómo interpretar la combinación y por qué el dato no siempre coincide con el año de fabricación.
Resumen para apurados
- En Argentina, la combinación alfanumérica de las patentes Mercosur permite calcular el año de inscripción de un auto para facilitar operaciones de compraventa vehicular.
- Implementado en 2016 con dos letras, tres números y dos letras, el sistema avanza de forma secuencial desde la serie AA, marcando cronológicamente el registro de unidades.
- La chapa sirve como guía rápida para tasar vehículos, pero se aconseja cotejar la documentación registral, ya que el año de patentamiento puede diferir del de fabricación.
La combinación de letras y números de la patente permite obtener una referencia aproximada sobre el año en que un vehículo fue patentado. El dato puede ser útil para conocer la antigüedad de un auto antes de comprarlo o venderlo.
Desde 2016, la Argentina utiliza el sistema de patentes Mercosur, que reemplazó al formato anterior de tres letras y tres números. A partir de la secuencia de las chapas es posible estimar cuándo fue registrado un vehículo por primera vez.
Cómo es la patente Mercosur
El sistema comenzó a utilizarse en 2016 y está compuesto por dos letras, tres números y dos letras. Un ejemplo es AA 123 AA.
Las combinaciones no se asignan de manera completamente aleatoria: siguen una secuencia que avanza a medida que se patentan nuevos vehículos. Por eso, las letras de una patente pueden funcionar como una referencia para estimar su antigüedad.
El sistema fue desarrollado para unificar el formato de identificación de vehículos dentro del Mercosur y cuenta con una gran cantidad de combinaciones posibles.
Cómo saber de qué año es un auto por la patente
Para determinar el año aproximado hay que observar la combinación de la patente y compararla con las series utilizadas en cada período.
Como referencia:
- 2016: comenzó con la serie AA 000 AA.
- 2017: las combinaciones llegaron hasta aproximadamente AA 900 AA.
- 2018: comenzaron a aparecer las primeras patentes de la serie AC.
- 2020: comenzó la serie AE.
- 2026: comenzaron a entregarse patentes correspondientes a la serie AI.
La patente no confirma por sí sola el año del vehículo
Es importante distinguir entre año de fabricación, modelo y año de patentamiento. Un auto puede haber sido fabricado un año y patentado por primera vez al año siguiente.
Por eso, si se necesita conocer con precisión la situación de un vehículo, la patente no alcanza como única referencia. Para una operación de compra o venta conviene consultar la documentación y verificar los datos registrales correspondientes.