Mundo

Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña en Brasil antes de unas elecciones parejas

Los guarismos anticipan que es muy probable que se dispute una segunda vuelta.

A FAVOR Y EN CONTRA. Lula y Bolsonaro cerraron su campaña, en medio de una sociedad que está partida en media antes de los comicios.
A FAVOR Y EN CONTRA. Lula y Bolsonaro cerraron su campaña, en medio de una sociedad que está partida en media antes de los comicios.
Hace 3 Hs

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro cerraron el sábado sus campañas con multitudinarias caravanas y llamados a ganar en la primera vuelta el domingo, en unas presidenciales que se anuncian muy ajustadas.

El líder de izquierda recorrió Sao Paulo de sombrero y rodeado por una marea roja -el color de su Partido de los Trabajadores- que paralizó la famosa Avenida Paulista.

Lula, que busca un cuarto obligatorio con casi 81 años, ondeaba una bandera de Brasil subido en el techo de una camioneta.

El mandatario ha hecho de la soberanía el foco principal de su campaña, y ha advertido contra toda interferencia del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dicho que sigue “muy de cerca” las elecciones.

La mayor ciudad del país también fue escenario del cierre de campaña del exdirigente sindical hace cuatro años, cuando venció en un balotaje al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio Bolsonaro.

“Lucharé con todas mis fuerzas por el pueblo brasileño, que derrotará a la extrema derecha”, dijo Lula al plantear que en las elecciones se enfrentarán la “democracia y la soberanía” contra “la barbarie y la corrupción”.

“Mañana ganaremos las elecciones en el primer turno”, agregó.

De su lado, Flávio Bolsonaro, legislador de 45 años, que al mejor estilo de su padre recorrió el interior de Sao Paulo en un desfile de centenares de motos, busca sumarse al avance de gobiernos conservadores en América Latina.

“¡Vamos, Brasil quiere un cambio! No votes en cuotas dos veces. Hazlo de una sola vez este domingo”, dijo el legislador en alusión a una segunda vuelta electoral, en un video publicado por el gobernador del estado, Tarcísio de Freitas.

En las encuestas, ninguno de los candidatos alcanza los apoyos suficientes para ser elegido en primera vuelta, por lo que se enfrentarían en un segundo turno el 25 de octubre.

De rojo

Miles acompañaron a Lula en su última batalla electoral. En una pared en la Avenida Paulista fueron pegados tres fotomontajes que muestran a Flávio Bolsonaro junto a Trump.

Encima aparecen varios mensajes escritos en rojo como “Make Brazil Quintal Again (Hagamos de Brasil nuestro patio trasero otra vez)”.

Lula ha acusado al gobierno de Trump de querer hacerse con las riquezas de Brasil y el mes pasado en la ONU dijo que el país no es el “patio trasero” de nadie.

“Es fundamental que los brasileños sepan que no solo están votando por un candidato a presidente; están votando por quien defiende nuestro país o por quien entrega nuestro país”, dijo a la AFP Tiago Lorureto, un contador de 35 años.

Que intervenga

A diferencia de su padre, Flávio Bolsonaro no subió a la motocicleta.

En su lugar, lideró la “Caravana de la victoria” desde un camión, vestido con una camiseta amarilla de la selección de fútbol con la frase “Mi partido es Brasil”.

Aunque Trump no lo ha apoyado directamente, el republicano es aliado de su padre, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

“Lo que vivimos hoy no es una democracia. Nosotros, la gente sencilla, no conseguimos tener una vida digna”, dijo a la AFP Eliane Boscolo en la localidad de Santa Bárbara d’Oeste, donde inició el recorrido del senador, de unos 20 km.

“Trump tiene que intervenir. Porque su país, Estados Unidos, es un país que solo crece financieramente, ¿y nosotros aquí cómo nos vamos a quedar?”, dijo, con una camiseta estampada con la foto de Flávio Bolsonaro.

“Crisis horrible”

Lula y el primogénito de su enemigo acérrimo se lanzaron ataques sin tregua durante la campaña, aunque sin debates cara a cara.

Flávio Bolsonaro busca capitalizar el descontento hacia el gobierno después de cuatro años en los que la derecha reprochó a Lula el aumento del costo de vida y la inseguridad.

También recordó en cada mitin la condena por corrupción por la que Lula fue encarcelado en 2018 antes de que su causa fuera anulada por motivos de forma.

“En realidad, queremos cambios. Creo que el país atraviesa una crisis horrible”, dijo Marcelo Hayashi, un funcionario de 58 años que vestía chaqueta de motociclista en el acto de Bolsonaro.

La corrupción salpicó igualmente al candidato derechista en la campaña, al ser investigado por ese delito y por lavado de dinero en el financiamiento de una película rodada sobre la vida de su padre.

Una segunda vuelta, prácticamente segura según los sondeos, dará paso a tres semanas más de campaña en un país profundamente polarizado. En 2022 la diferencia entre Lula y Jair Bolsonaro fue de apenas el 1,8%.

Más de 158 millones de electores están convocados para elegir casi 1.800 cargos.

La renovación de la Cámara de Diputados y de los dos tercios del Senado, ambos de mayoría conservadora al día de hoy, será clave para el futuro presidente.

El voto del Congreso es necesario para una amnistía que defiende a Flávio Bolsonaro para su padre, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

Michelle y Carlos Bolsonaro, esposa e hijo del exmandatario, aspiran a dos de los 54 escaños en juego en el senado.

Jair Renan Bolsonaro, de 28 años y el menor de los hijos varones del exmandatario, aspira a un escaño en la cámara baja, que dejó a su medio hermano Eduardo al autoexiliarse en Estados Unidos en 2025.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlavio Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lula vs. Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones presidenciales en Brasil

Lula vs. Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuestas a seis días de las elecciones presidenciales en Brasil

Lula y Flávio Bolsonaro lanzan ejércitos digitales para conquistar el voto en Brasil

Lula y Flávio Bolsonaro lanzan ejércitos digitales para conquistar el voto en Brasil

La religión, otro campo de pelea del voto en Brasil

La religión, otro campo de pelea del voto en Brasil

Brasil: Lula lidera en primera vuelta, pero no escapa a un balotaje

Brasil: Lula lidera en primera vuelta, pero no escapa a un balotaje

Elecciones en Brasil: Lula da Silva, el ícono de la izquierda en carrera contra el tiempo

Elecciones en Brasil: Lula da Silva, el ícono de la izquierda en carrera contra el tiempo

Lo más popular
Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología
1

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

El embajador de la India visitó el Ipaat, y destacó la política sucroalcoholera provincial
2

El embajador de la India visitó el Ipaat, y destacó la política sucroalcoholera provincial

Evalúan cambios en la Ley de Semillas
3

Evalúan cambios en la Ley de Semillas

4

HLB: cultivares resistentes plantean desafíos económicos

Rotación: el seguro del campo tucumano
5

Rotación: el seguro del campo tucumano

Ranking notas premium
Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes
1

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes

Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperarán detenidos el inicio del juicio en su contra por un tiroteo
2

Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperarán detenidos el inicio del juicio en su contra por un tiroteo

Gerardo Huesen: Juan Grabois es un cobarde por amenazar como lo hizo
3

Gerardo Huesen: "Juan Grabois es un cobarde por amenazar como lo hizo"

Un tribunal confirma el fallo que obligó a Soledad Molinuevo a borrar tuits contra Jaldo
4

Un tribunal confirma el fallo que obligó a Soledad Molinuevo a borrar tuits contra Jaldo

Surgió en Natación, jugó tres Mundiales con Los Pumas y cambió el scrum por los escenarios: la historia de Omar Hasan
5

Surgió en Natación, jugó tres Mundiales con Los Pumas y cambió el scrum por los escenarios: la historia de Omar Hasan

Más Noticias
Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas

Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas

Septiembre Musical: encuentro de Colectividades en el Complejo Juan B. Terán

Septiembre Musical: encuentro de Colectividades en el Complejo Juan B. Terán

Congreso internacional de Drones: “Nunca se vio en el país tanta gente para esta actividad”

Congreso internacional de Drones: “Nunca se vio en el país tanta gente para esta actividad”

Distribuyeron la ampliación de la cuota extraordinaria de azúcar para EEUU

Distribuyeron la ampliación de la cuota extraordinaria de azúcar para EEUU

El Senasa actualiza el programa contra la lobesia botrana

El Senasa actualiza el programa contra la lobesia botrana

La Argentina y Japón acuerdan requisitos para la exportación de carne bovina al país nipón

La Argentina y Japón acuerdan requisitos para la exportación de carne bovina al país nipón

Rotación: el seguro del campo tucumano

Rotación: el seguro del campo tucumano

Yanta Payana se consagró en la Expo

Yanta Payana se consagró en la Expo

Comentarios