Mordedura de un animal doméstico: qué hacer de inmediato y por qué no hay que esperar síntomas

Resumen para apurados
- Especialistas instaron hoy a buscar atención médica inmediata ante mordeduras de mascotas para prevenir rabia e infecciones bacterianas graves.
- El protocolo exige lavar la herida con agua y jabón por 15 minutos, evitar remedios caseros, evaluar la vacuna antitetánica y aislar al animal 10 días.
- La rápida consulta y la profilaxis evitan cuadros potencialmente letales, garantizando el control de la rabia y frenando complicaciones infecciosas severas.
Si alguien es mordido por un animal doméstico hay un protocolo a seguir a partir de que se produce la mordedura y recibir la asistencia. No hay que esperar o prestar atención a nada. Tampoco subestimar la herida por su tamaño. El solo hecho de haber recibido el mordisco ya es motivo suficiente para buscar atención médica de forma inmediata. No hay que esperar a que aparezcan síntomas ni a ver cómo evoluciona la herida.
Las mordeduras de animales domésticos (perros, gatos, etcétera) conllevan dos riesgos principales que requieren intervención temprana: infecciones bacterianas (muy frecuentes, sobre todo en gatos por la profundidad de sus colmillos) y el riesgo de rabia (una enfermedad viral letal pero 100% prevenible si se actúa a tiempo).
Los pasos a seguir
Los primeros auxilios inmediatos en el lugar consisten en lavar la herida inmediatamente con abundante agua y jabón (de preferencia blanco o neutro) durante al menos 15 minutos. El lavado mecánico continuo ayuda a arrastrar bacterias e inactivar gran parte de la carga viral si la hubiera. Aplicar un antiséptico como iodopovidona o clorhexidina desinfectará casi al máximo.
Si la herida sangra mucho, la presión debe ser directa con una gasa o paño limpio. Hay que cubrir con una gasa limpia o apósito sin apretar demasiado. No aplicar remedios caseros como dentífrico, alcohol puro, bicarbonato o vinagre.
La atención médica tendrá diferentes evaluaciones: una limpieza profunda, desbridamiento si es necesario y evaluación de si corresponde suturar (por regla general, las mordeduras de animales no se suturan o se suturan de forma muy particular para evitar encerrar bacterias).
El profesional evaluará el suministro de antibióticos por las bacterias anaerobias. El esquema de vacunación de la víctima será analizado: si pasaron más de 5 o 10 años desde la última dosis de la vacuna del tétanos, según el tipo de herida, se aplicará un refuerzo.
Seguimiento
El protocolo de observación, tras la atención primaria, se centrará en controlar una infección por rabia. El seguimiento debe hacerse durante 10 días. Mientras el atacado recibe la atención médica, se pone en marcha la vigilancia del animal. Si el agresor es conocido, un veterinario o la zoonosis local debe constatar que el animal permanezca sano, aislado en el hogar y sin cambios de conducta. No hay que vacunarlo ni sacrificarlo durante esos 10 días, ya que la vacuna o cualquier procedimiento pueden alterar o enmascarar los síntomas.
Si el animal está vacunado, de todas formas se realiza la observación de 10 días por protocolo estricto. Si el animal es desconocido, el médico determinará el inicio inmediato de la profilaxis post-exposición antirrábica (esquema de vacunas antirrábicas para la persona mordida).
Durante los días posteriores, quien recibió la mordida debe ser vigilado. A tener en cuenta para volver a consultar al médico:
- Enrojecimiento, hinchazón o calor alrededor de la herida.
- Dolor palpitante o que va en aumento en lugar de ceder.
- Secreción de pus o líquido con mal olor, la aparición de fiebre, escalofríos o malestar general.
- Líneas rojas que se extienden desde la herida hacia el resto de la extremidad.