Mordedura de un animal doméstico: qué hacer de inmediato y por qué no hay que esperar síntomas

Seguimiento

El protocolo de observación, tras la atención primaria, se centrará en controlar una infección por rabia. El seguimiento debe hacerse durante 10 días. Mientras el atacado recibe la atención médica, se pone en marcha la vigilancia del animal. Si el agresor es conocido, un veterinario o la zoonosis local debe constatar que el animal permanezca sano, aislado en el hogar y sin cambios de conducta. No hay que vacunarlo ni sacrificarlo durante esos 10 días, ya que la vacuna o cualquier procedimiento pueden alterar o enmascarar los síntomas.