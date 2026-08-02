Sexualmente hablando: lunáticas

Con frecuencia se escucha decir, en los medios de comunicación y en las redes sociales, que se ha vuelto algo urgente “hablar de salud mental”. Por lo general, luego de alguna noticia de violencia extrema vinculada a personas que, evidentemente, no estaban en sus cabales. Entonces empiezan las especulaciones y preguntas acerca de si esta tragedia no podría haberse evitado si la persona recibía un tratamiento psiquiátrico adecuado (es decir, medicación). O, incluso, si no hubiera sido conveniente que estuviera internada en alguna institución que la pusiera a salvo de estos peligros. Todas cuestiones sobre las que resulta un desafío llegar a acuerdos. Con respecto a este tema hay muchos debates... y tensiones.