Apuesta nuclear: el Gobierno anunció una inversión de U$S1200 millones para un nuevo reactor en Zárate

Tecnología argentina para el primer reactor comercial de su tipo

El corazón del proyecto es el "ACR-300", un reactor modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés) de Generación III+ con una potencia de 300 MWe. Aunque el financiamiento es externo, el diseño es de ingeniería argentina, lo que convertirá a esta obra en el primer proyecto "First of a Kind" (FOAK) a nivel mundial; es decir, la primera versión comercial de este diseño específico.