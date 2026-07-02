Apuesta nuclear: el Gobierno anunció una inversión de U$S1200 millones para un nuevo reactor en Zárate

Resumen para apurados
- El Gobierno anunció que la firma Meitner Energy invertirá U$S1200 millones para construir un reactor nuclear de última generación en Zárate bajo financiamiento privado.
- La obra del reactor de diseño local se enmarca en el RIGI y creará 2000 empleos, en un clima de tensión por reestructuraciones y despidos en la Comisión de Energía Atómica.
- Este hito convertirá al reactor en el primer modelo comercial de su tipo a nivel mundial, potenciando la transición hacia energías limpias y la inversión externa en el país.
En un giro estratégico para el sector energético, el Gobierno anunció la construcción de un reactor nuclear de última generación financiado íntegramente por capitales privados. La iniciativa, que demandará una inversión de U$S1200 millones, estará a cargo de la empresa estadounidense "Meitner Energy".
El anuncio se oficializó tras un encuentro en el Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, y el CEO de la firma inversora, Teófilo Lacroze.
Tecnología argentina para el primer reactor comercial de su tipo
El corazón del proyecto es el "ACR-300", un reactor modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés) de Generación III+ con una potencia de 300 MWe. Aunque el financiamiento es externo, el diseño es de ingeniería argentina, lo que convertirá a esta obra en el primer proyecto "First of a Kind" (FOAK) a nivel mundial; es decir, la primera versión comercial de este diseño específico.
La planta se ubicará en la localidad de Lima, partido de Zárate, compartiendo el predio con las centrales Atucha I y II. Según el acuerdo, Meitner Energy abonará un canon por el uso del terreno, mientras que "Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA)" conservará el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la central bajo condiciones de mercado.
Se espera que la construcción genere 2000 puestos de trabajo directos y se extienda por un periodo de cinco años una vez obtenidos los permisos regulatorios.
El "Súper RIGI" y el respaldo de un magnate
Por el volumen de la inversión, el proyecto calificaría dentro de los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Detrás de Meitner Energy se encuentra el "Grupo Ansari", liderado por Hamid Ansari, un empresario de origen iraní radicado en EE. UU. con un historial de apuestas tecnológicas de alto impacto: Ansari fue uno de los inversores que permitió a Elon Musk fundar "SpaceX".
"Es el modelo que impulsamos: el Estado garantiza previsibilidad y el privado asume el riesgo", destacó Ramos Napoli durante el anuncio. Desde el Palacio de Hacienda remarcaron que la elección de Argentina por parte de capitales globales valida los 70 años de trayectoria nuclear del país y su talento humano, transformando ese capital técnico en energía limpia de base y desarrollo económico.
Tensión gremial y reestructuración en la CNEA
El anuncio oficial se produjo en un clima de alta tensión institucional. Esta semana, la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue escenario de disturbios tras la decisión del Gobierno de no renovar 61 contratos administrativos, lo que derivó en la intervención de Gendarmería.
Mientras los gremios denunciaron un "desmantelamiento", el Gobierno aclaró que las bajas no afectaron a ingenieros ni técnicos especializados, sino a personal ingresado en 2023 con contratos a plazo fijo.
Asimismo, la concreción del proyecto Meitner sobrevive a una fuerte interna oficialista. La iniciativa estuvo a punto de naufragar por diferencias entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el ex titular de NA-SA, Demian Reidel, quien fue desplazado de su cargo meses atrás.