Copa del Mundo

Un referente de México cruzó a las figuras de Ecuador: "Jugar en Europa no te hace mejor"

El delantero de México, autor de un golazo en el triunfo por 2-0, cuestionó la idea de que los futbolistas que juegan en Europa sean superiores y dejó una frase que generó repercusión tras la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Quiñones anotó uno de los goles de México frente a Ecuador en los 16avos de final de la Copa del Mundo.
Quiñones anotó uno de los goles de México frente a Ecuador en los 16avos de final de la Copa del Mundo.
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • El delantero mexicano Julián Quiñones criticó a las figuras de Ecuador tras vencerlas 2-0 en el Estadio Azteca por el Mundial, afirmando que jugar en Europa no las hace mejores.
  • Con goles de Quiñones, el equipo de Javier Aguirre eliminó a Ecuador y mantuvo su puntaje ideal, minimizando el peso de figuras rivales como Caicedo o Hincapié en el partido.
  • El triunfo clasifica a México a octavos de final, donde enfrentará a Inglaterra el 5 de julio, mientras los dichos de Quiñones encienden el debate sobre el nivel de las ligas.
Resumen generado con IA

Julián Quiñones fue una de las grandes figuras de la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Azteca, resultado que aseguró el pase del "Tri" a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, además de destacarse dentro de la cancha, el delantero dejó fuertes declaraciones al finalizar el encuentro.

En la zona mixta, Quiñones respondió a las comparaciones entre ambos planteles y cuestionó la idea de que los futbolistas ecuatorianos, por desempeñarse en las principales ligas de Europa, sean superiores a los mexicanos.

La contundente frase de Julián Quiñones

El atacante comenzó reivindicando el trabajo de sus compañeros que desarrollan sus carreras fuera del fútbol europeo. "Aunque algunos no estemos en Europa, eso no quiere decir que no trabajemos al máximo", afirmó.

Luego fue aún más directo al referirse a las figuras de Ecuador, como Willian Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo. "Aunque estén en Europa, eso no quita que sea mejor que cualquier jugador de nosotros", sostuvo.

México sigue con puntaje ideal

Las declaraciones de Quiñones llegaron después de una actuación convincente del conjunto dirigido por Javier Aguirre, que venció con autoridad a Ecuador y mantuvo el puntaje perfecto en el Mundial 2026.

El delantero fue uno de los protagonistas de la noche al convertir uno de los goles del triunfo, mientras que Ecuador, pese a contar con varias figuras que militan en el fútbol europeo, no logró imponer condiciones y quedó eliminado del certamen.

Ahora, México buscará extender su gran presente cuando reciba a Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

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