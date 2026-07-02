Colin Farrell habló del beso con Diego Maradona y contó cómo fue aquel inolvidable encuentro

Resumen para apurados
- El actor Colin Farrell recordó recientemente su icónico encuentro y beso con Diego Maradona en Buenos Aires en 2005, motivado por su gran admiración desde el Mundial de 1986.
- Durante un receso de filmación, Farrell viajó con su padre exjugador a Argentina, donde coincidieron con Maradona en un club y este les regaló una camiseta firmada muy especial.
- Este recuerdo resalta el impacto emocional de Maradona a nivel global y cómo gestos sencillos de grandes ídolos deportivos trascienden generaciones y fronteras culturales.
Colin Farrell volvió a hablar de uno de los momentos más especiales de su vida: el encuentro que mantuvo con Diego Armando Maradona durante una visita a Buenos Aires en 2005. En una entrevista reciente, el actor rememoró aquella noche que dio origen a una fotografía icónica, en la que ambos aparecen dándose un beso, y aseguró que sigue siendo un recuerdo imborrable.
El intérprete compartió la historia durante una conversación con James Corden en el programa After Hours, dedicado al Mundial de fútbol, donde repasó cómo se produjo aquel inesperado encuentro con el capitán de la Selección argentina. “Fue una de las mejores noches de mi vida. Realmente”, comenzó expresando, para dejar en claro que lejos de avergonzarse, sigue guardando aquel recuerdo entre los más preciados.
Cómo fue la noche en la que Colin Farrell conoció a Diego Maradona
Farrell explicó que en ese momento se encontraba filmando una película en Uruguay y que una pausa en el rodaje le permitió viajar a Buenos Aires junto a su padre, Eamon Farrell, exfutbolista profesional.
El actor confesó que visitar la capital argentina era un deseo que tenía desde hacía años por la admiración que sentía por Maradona. “Siempre había querido conocer Buenos Aires por Maradona y por lo que significó para mí el Mundial de México 86. Era mi héroe absoluto”, recordó.
Tras una cena en un restaurante, ambos decidieron continuar la noche en un club. Allí ocurrió el encuentro que nunca olvidaría. “Vi luces, fotógrafos y gente abriéndose paso. De repente apareció él. Nunca voy a olvidar ese momento. Era un genio de apenas un metro sesenta y cinco, pero con una presencia inmensa”.
Las imágenes de aquella noche muestran a Farrell y Maradona conversando, abrazándose, vistiendo una camiseta de la Selección argentina y protagonizando el beso que recorrió medios de todo el mundo.
“¡Él fue magnífico! La noche siguiente nos volvimos a encontrar. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Quería darme esa camiseta que mostraste. ¡Qué acto tan gentil y elegante! Era genial. Su hija y mi papá estaban ahí. Fue también una de las mejores noches de mi papá, porque él era futbolista profesional", siguió contando.
“Él tenía esa camiseta para mí, la firmó y cuando regresé a la habitación del hotel vi que no se la había firmado a ‘Colin’, se la había firmado a mi papá, Ayrman. Imagínate, mi papá estaba eufórico y yo al principio me sentí frustrado, pero luego entendí lo importante de ese gesto, que fue un acto de clase”, reflexionó.
El regalo de Maradona que emocionó al padre del actor
Lejos de considerar aquella fotografía como una anécdota incómoda, Farrell aseguró que la recuerda con enorme cariño. “Cuando conocés a alguien a quien admiraste toda tu vida, el género deja de importar”, comentó entre risas.
Al día siguiente del encuentro, el actor volvió a reunirse con Maradona. En esa oportunidad, el exfutbolista le entregó una camiseta autografiada que, para sorpresa de Farrell, no estaba dedicada a él. “Cuando llegué al hotel pensé que era para mí, pero estaba dedicada a mi papá. Al principio me sorprendió, pero después entendí el enorme gesto que había tenido Diego”, señaló.
El actor destacó que ese detalle convirtió la experiencia en un recuerdo todavía más valioso, especialmente después del fallecimiento de su padre.
La admiración de Colin Farrell por Maradona y Buenos Aires
A lo largo de los años, Farrell volvió a expresar públicamente la admiración que siente por Maradona y aseguró que su influencia en la historia del fútbol sigue siendo incomparable. “Tenía diez años durante México 86, la edad perfecta para enamorarse del fútbol. Maradona era poesía en movimiento. Fue un genio irrepetible”, sostuvo.
Además, el actor recordó el impacto que le causó Buenos Aires durante aquella visita y elogió su identidad cultural. “Me conmovió ver parejas mayores bailando en las milongas. Sentí una ciudad muy abierta, muy espiritual y profundamente viva”, concluyó.