Colin Farrell habló del beso con Diego Maradona y contó cómo fue aquel inolvidable encuentro

“Él tenía esa camiseta para mí, la firmó y cuando regresé a la habitación del hotel vi que no se la había firmado a ‘Colin’, se la había firmado a mi papá, Ayrman. Imagínate, mi papá estaba eufórico y yo al principio me sentí frustrado, pero luego entendí lo importante de ese gesto, que fue un acto de clase”, reflexionó.