Copa del Mundo: una hinchada marroquí a 9.000 kilómetros de casa

Durante Qatar 2022 y en lo que va del Mundial 2026 vio todos los partidos de los Leones del Atlas en su negocio. Ayer no fue la excepción. Eran las 19.55. Los equipos ya estaban formados en la cancha y el partido estaba a punto de comenzar. Los empleados del local ya habían dejado todo preparado: la mesa lista, la cocina encendida y una guirnalda con banderas argentinas y marroquíes colgaban del mostrador. El único que faltaba era Brahim. Un minuto antes del silbatazo inicial llegó corriendo por la calle Santiago del Estero luciendo la camiseta marroquí. Detrás de él llegaba Elías, el paisano que lo acompaña desde hace dos años. “Tengo mucha fe para hoy, vamos a ganar”, palpitó apenas empezó el partido.