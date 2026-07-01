Los "Diablos Rojos" salieron del infierno y eliminaron a Senegal del Mundial

Hay apodos que pesan. Algunos son una simple marca de identidad. Otros, una declaración de principios. A Bélgica la conocen como los “Diablos Rojos” desde hace varias décadas, aunque durante gran parte de la noche en Seattle ese nombre parecía una ironía. El infierno no lo provocaban los europeos: lo estaban sufriendo. Senegal había construido un partido perfecto y tenía a los belgas arrodillados, con un pie afuera del Mundial. Pero los “Diablos” tienen una particularidad: nunca dejan de tentar, nunca desaparecen del todo y siempre encuentran el momento indicado para volver del fuego. Cuando despertaron, ya era demasiado tarde para los africanos y el 3-2 ya estaba consumado.