Una científica tucumana fue premiada en Alemania por un proyecto que impulsa a mujeres en la ciencia

En ese mapa, las redes internacionales se vuelven claves. La investigadora marca una diferencia fuerte entre los recursos disponibles en la Argentina y los de otros países: “Acá tenemos proyectos de cientos de dólares por año y allá tienen de millones de dólares”. Brasil aparece como un ejemplo cercano de esa brecha y, a la vez, de una oportunidad de cooperación: “Ellos tienen infraestructura y equipo (...) y nosotros tenemos mucha gente y tenemos poco”, resume.