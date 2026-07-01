Escándalo en Italia: Alessandro Bastoni, imputado en una causa por presunta prostitución infantil

El abogado del jugador, Salvatore Scuto, negó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a la agencia AGI afirmó que su cliente "niega haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad" y cuestionó la citación judicial al señalar que fue realizada "a ciegas", ya que la defensa aún no tuvo acceso al contenido completo de la investigación. Además, en diálogo con SportMediaset, sostuvo que puede "descartar la posibilidad de que mi cliente haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, y mucho menos con menores".