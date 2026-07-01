Escándalo en Italia: Alessandro Bastoni, imputado en una causa por presunta prostitución infantil
La Fiscalía de Milán investiga al defensor del Inter por mensajes y escuchas de 2020 con una menor de edad. Mientras su defensa niega los cargos, otros tres futbolistas de la Serie A fueron citados como testigos.
Resumen para apurados
- La Fiscalía de Milán imputó al futbolista Alessandro Bastoni por presunta prostitución infantil tras hallar mensajes de 2020 que lo vinculan con un encuentro pago con una menor.
- La investigación surgió al desmantelar la agencia 'Ma.De.'. La defensa de Bastoni niega los cargos apoyada en el testimonio de la joven, mientras otros jugadores son testigos.
- El caso sacude al fútbol italiano y Bastoni declarará el 3 de julio. Se espera que la citación de otros jugadores de la Serie A como testigos amplíe la dimensión del escándalo.
Alessandro Bastoni, defensor del Inter y de la selección de Italia, quedó en el centro de una investigación judicial que sacude al fútbol italiano. La Fiscalía de Milán lo imputó formalmente en una causa por presunta prostitución infantil, convirtiéndose en el primer futbolista en ser investigado penalmente dentro de un expediente que también involucra a una agencia dedicada a organizar fiestas y encuentros privados para clientes de alto poder adquisitivo.
La investigación, difundida por medios italianos, apunta a la agencia "Ma.De.", con sede en Cinisello Balsamo, señalada por coordinar cenas y reuniones exclusivas para futbolistas, empresarios y otras personalidades. De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas reunidas incluyen escuchas telefónicas y mensajes intercambiados entre Antonio Salamone, empleado de la organización, y Bastoni.
El foco del caso está puesto en un episodio ocurrido en 2020, cuando el defensor tenía 21 años y la joven involucrada, 17. Según la reconstrucción judicial, Salamone le habría ofrecido al futbolista un encuentro con la menor, indicándole incluso que ella estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales y que luego sería llevada nuevamente a su domicilio.
Las conversaciones incorporadas al expediente muestran que Bastoni consultó sobre la privacidad del lugar donde se realizaría el encuentro. En respuesta, Salamone le aseguró que encontrarían un sitio adecuado y que, en caso de ser necesario, él mismo podría llevar a la joven a su casa. Los investigadores sostienen que el futbolista habría afrontado los gastos del traslado, la cena y la reunión posterior. Al día siguiente, tras ser consultado por Salamone sobre cómo había transcurrido la noche, Bastoni respondió: "Todo bien, Leone", según consta en la documentación judicial.
La causa tomó notoriedad pública el pasado 21 de abril, cuando cuatro personas fueron detenidas acusadas de liderar una organización que presuntamente captaba clientes de alto perfil y les organizaba encuentros privados, además de suministrarles gas hilarante, conocido popularmente como "la droga de la risa".
Bastoni fue notificado formalmente de la investigación y había sido citado para declarar el próximo 3 de julio ante la Fiscalía de Milán. Sin embargo, una de las principales líneas de la defensa se apoya en el testimonio de la joven involucrada, quien aseguró ante la Justicia que nunca mantuvo relaciones sexuales con el futbolista. Esa versión será ahora contrastada con el resto de las pruebas recolectadas por los investigadores.
El abogado del jugador, Salvatore Scuto, negó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a la agencia AGI afirmó que su cliente "niega haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad" y cuestionó la citación judicial al señalar que fue realizada "a ciegas", ya que la defensa aún no tuvo acceso al contenido completo de la investigación. Además, en diálogo con SportMediaset, sostuvo que puede "descartar la posibilidad de que mi cliente haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, y mucho menos con menores".
En el marco del mismo expediente también fueron notificados otros tres futbolistas de la Serie A: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi. No obstante, la Fiscalía aclaró que ninguno de ellos está siendo investigado, sino que fueron convocados únicamente como testigos debido a que sus nombres aparecen mencionados en las conversaciones interceptadas. Los magistrados señalaron además que, si se confirma que las mujeres involucradas en esos encuentros eran mayores de edad, no existirá ningún tipo de responsabilidad penal para esos jugadores.