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Navone cayó ante Cobolli y se cerró un récord negativo inédito para el tenis argentino en Wimbledon desde 2010

La "Nave" cedió en cuatro sets y completó el pleno de nueve eliminaciones masculinas en el debut. En el cuadro femenino, Sierra cayó con Gauff.

NO PUDO REPETIR. Mariano Navone había sido el único argentino en avanzar a segunda ronda en Wimbledon 2025.
NO PUDO REPETIR. Mariano Navone había sido el único argentino en avanzar a segunda ronda en Wimbledon 2025.
Hace 5 Min

El cuadro masculino de Wimbledon se quedó sin representantes argentinos tras completarse la primera ronda del torneo. Con la eliminación de Mariano Navone ante el italiano Flavio Cobolli, las nueve raquetas nacionales que iniciaron el certamen se despidieron en el debut, marcando una estadística que no se registraba desde la edición 2010.

La delegación contaba con la mayor cantidad de tenistas en el cuadro principal desde 2009, pero ninguno logró avanzar a la segunda rueda en el All England Club.

En la jornada del martes, Francisco Cerúndolo (18° preclasificado) cayó ante el español Jaume Munar por 6-1, 6-4 y 6-3. El porteño, que llegaba tras ganar el ATP 500 de Queen's, no pudo encontrar regularidad y sumó su tercera caída consecutiva en el debut de este torneo. 

Por su parte, Tomás Etcheverry (29° sembrado) cedió frente a Lorenzo Sonego por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4) en un encuentro que se extendió por tres horas y 38 minutos. En tanto, Román Burruchaga, en su debut absoluto en el cuadro principal del Grand Slam británico, no pudo sostener la ventaja inicial del primer set y fue superado por el australiano Alex De Miñaur (6° del mundo) por 7-6 (5), 6-1 y 6-0.

El último encuentro del cuadro masculino involucró a Navone, quien fue derrotado por Cobolli por 1-6, 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (8), sellando el balance de los tenistas varones en el torneo.

Estas caídas se sumaron a las registradas durante el lunes, donde quedaron eliminados Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

El último antecedente sin triunfos argentinos en la instancia inicial del torneo masculino se remontaba a 2010, cuando Juan Ignacio Chela, Leonardo Mayer, Eduardo Schwank, Máximo González y Horacio Zeballos perdieron en sus respectivas presentaciones. 

En el cuadro femenino, la argentina Solana Sierra hizo un gran partido ante la estadounidense Coco Gauff, pero cayó 6-3, 3-6 y 7-6.

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