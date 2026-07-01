Navone cayó ante Cobolli y se cerró un récord negativo inédito para el tenis argentino en Wimbledon desde 2010

Por su parte, Tomás Etcheverry (29° sembrado) cedió frente a Lorenzo Sonego por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4) en un encuentro que se extendió por tres horas y 38 minutos. En tanto, Román Burruchaga, en su debut absoluto en el cuadro principal del Grand Slam británico, no pudo sostener la ventaja inicial del primer set y fue superado por el australiano Alex De Miñaur (6° del mundo) por 7-6 (5), 6-1 y 6-0.