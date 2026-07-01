SociedadEstilo de vida

La economía de la soledad en China: novios virtuales, robots de compañía y asistentes con IA para quienes viven solos

El mercado de acompañamiento digital crece ante el incremento de personas que viven solas.

BIENESTAR. El mercado chino impulsa un entorno de menos soledad en todos los momentos de la vida.
BIENESTAR. El mercado chino impulsa un entorno de menos soledad en todos los momentos de la vida.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Empresas tecnológicas en China impulsan la economía de la soledad mediante novios virtuales y robots con IA para responder al creciente número de personas que viven solas.
  • El sector pasó de simples chatbots a dispositivos físicos y plataformas que simulan vínculos afectivos diarios, adaptándose a los cambios demográficos y de consumo del país.
  • Este modelo redefine la interacción digital y marca el surgimiento de nuevas categorías de consumo con IA enfocadas en el acompañamiento y el bienestar emocional a futuro.
Resumen generado con IA

Novios virtuales, robots de compañía y asistentes conversacionales todos los términos forman parte de la nueva forma de ganar dinero. Más allá de que la composición de palabras suene como los roles de una película de ciencia ficción, forma parte del negocio de la soledad, la nueva oportunidad para las empresas tecnológicas en China.

Enviar mensajes de buenos días o buenas noches e incluso simular vínculos afectivos con los usuarios es el mercado que se generó ante el incremento de personas que viven solas y los cambios demográficos del país. Todos esos fenómenos han modificado la demanda de productos tecnológicos orientados al acompañamiento.

Más acompañados que nunca

La industria ya no se limita a los chatbots. Hay más que simples diálogos. El ecosistema incorpora dispositivos físicos, asistentes impulsados por modelos de Inteligencia Artificial (IA)y servicios digitales que ofrecen experiencias personalizadas para usuarios que buscan interacción constante.

Algunas plataformas permiten mantener conversaciones durante todo el día, mientras que otras integran funciones para organizar actividades, recordar citas o brindar acompañamiento emocional mediante algoritmos entrenados para responder de forma natural. El mercado de la llamada economía de la soledad reúne desde aplicaciones de conversación hasta servicios de suscripción y dispositivos inteligentes, ampliando las fuentes de ingresos para el sector tecnológico.

La IA a la par de la soledad

El avance de la inteligencia artificial está modificando la manera en que las empresas desarrollan productos dirigidos al consumidor.

En China, la combinación de innovación tecnológica y cambios sociales ha dado origen a un mercado que monetiza la interacción digital mediante asistentes virtuales, robots y plataformas de compañía. Este modelo muestra cómo la IA no solo transforma procesos productivos, sino también crea nuevas categorías de consumo enfocadas en atender necesidades derivadas de los cambios demográficos y los nuevos estilos de vida.

Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
2

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
3

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

Quiénes quedan exentos del token digital y los detalles del nuevo sistema del Subsidio de Salud

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Comentarios