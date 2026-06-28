¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria y por qué el 15° puesto dice más de lo que parece?
El resultado final fue consecuencia de un fin de semana complejo desde la clasificación. Con un Alpine sin ritmo para pelear adelante, el argentino construyó una carrera de recuperación limitada, marcada por la gestión de neumáticos, un problema de potencia en el inicio.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Austria de F1 tras largar retrasado por falta de potencia en su Alpine y el bajo ritmo de carrera del monoplaza.
- El piloto sufrió fallas de potencia al inicio y una estrategia de paradas ineficaz, pero logró avanzar posiciones sobre el final tras superar en pista a Esteban Ocon.
- El resultado mantiene al argentino a mitad de tabla y pone la mira en Silverstone, circuito clave para evaluar si Alpine puede recuperar la competitividad aerodinámica.
La décima fecha del campeonato mostró dos carreras muy distintas. Adelante, George Russell sostuvo la pole position y construyó una victoria trabajada frente a Max Verstappen y Kimi Antonelli. Detrás, la pelea se desarrolló en un escenario completamente diferente, condicionado por la degradación de los neumáticos, el calor y los distintos planteos estratégicos. En ese grupo apareció Franco Colapinto, obligado a correr desde atrás prácticamente desde el comienzo.
El primer indicio llegó apenas iniciada la carrera. Mientras Russell defendía la punta y Verstappen comenzaba su avance, Colapinto reportó por radio una falta de potencia en su Alpine. El inconveniente condicionó las primeras vueltas y terminó explicando por qué perdió posiciones en la largada cuando necesitaba justamente lo contrario: mantenerse cerca del tren de autos con los que iba a disputar la carrera.
La estrategia tampoco ofreció una alternativa para modificar el panorama. Alpine eligió un esquema de dos detenciones, primero con neumáticos duros y luego con un segundo ingreso que volvió a retrasarlo en el clasificador. La apuesta parecía orientada a aprovechar un eventual ingreso del Safety Car que nunca apareció. Cuando Carlos Sainz abandonó y se activó un Virtual Safety Car, el beneficio fue limitado y la carrera volvió rápidamente a su ritmo habitual.
En ese contexto, el argentino quedó atrapado en una zona intermedia de la competencia. No tenía el ritmo para acercarse a los autos que peleaban por los últimos puntos, pero tampoco sufría para mantenerse delante de quienes venían detrás. Su referencia pasó a ser Pierre Gasly durante varios pasajes de la prueba, aunque el francés tampoco encontraba velocidad suficiente para acercarse al top 10.
El momento más destacado de la carrera del piloto de Alpine llegó recién en el último tercio. Después de administrar mejor los neumáticos que algunos de sus rivales directos, encontró una oportunidad frente a Esteban Ocon. Estiró la frenada, ganó la posición y avanzó hasta el 15° lugar. Fue una maniobra que mostró decisión en un domingo con pocas ocasiones para intentar un sobrepaso.
A partir de allí intentó acercarse a Oliver Bearman. La diferencia comenzó a reducirse vuelta tras vuelta, pero el margen acumulado durante la primera parte de la carrera resultó demasiado amplio para pensar en otro adelantamiento antes de la bandera a cuadros.
El resultado refleja también un problema que Alpine arrastra desde hace varias fechas. Cuando el auto queda fuera de la pelea por la Q3, recuperar terreno durante la carrera se vuelve complejo. El equipo no cuenta hoy con una ventaja clara en ritmo de carrera ni con una estrategia que le permita compensar una clasificación complicada. Austria volvió a mostrar ese límite.
El contraste con las primeras posiciones ayuda a entender la magnitud de esa diferencia. Russell administró la carrera sin errores importantes, Verstappen presionó hasta el final y Antonelli volvió a sumar fuerte para conservar el liderazgo del campeonato. Los tres tuvieron autos capaces de sostener un ritmo competitivo durante toda la prueba, incluso bajo temperaturas que superaron los 50 grados sobre el asfalto. En ese escenario, Alpine estuvo obligado a correr otra carrera.
El 15° puesto no modifica la temporada de Colapinto. Sigue ubicado en la mitad del campeonato gracias a los puntos obtenidos en China, Miami, Canadá y Barcelona. Tampoco altera la evaluación que el equipo hace de su proceso, porque buena parte de este fin de semana estuvo condicionada por un auto que nunca encontró estabilidad desde los entrenamientos.
Silverstone aparece ahora como una oportunidad distinta. Es un circuito donde la eficiencia aerodinámica pesa más que la tracción en curvas lentas, uno de los aspectos que más complicó al Alpine en Spielberg. Allí se verá si Austria fue apenas una fecha aislada o la confirmación de que el equipo volvió a perder terreno frente a sus rivales directos.
Para Colapinto, la carrera dejó una conclusión simple. Cuando el auto no acompaña desde el sábado, el margen para construir una remontada se reduce de manera considerable. En Austria pudo recuperar apenas un lugar respecto de su posición de largada. En una categoría donde las diferencias son mínimas, esa distancia sigue marcando el verdadero desafío.