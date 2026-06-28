¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria y por qué el 15° puesto dice más de lo que parece?

El contraste con las primeras posiciones ayuda a entender la magnitud de esa diferencia. Russell administró la carrera sin errores importantes, Verstappen presionó hasta el final y Antonelli volvió a sumar fuerte para conservar el liderazgo del campeonato. Los tres tuvieron autos capaces de sostener un ritmo competitivo durante toda la prueba, incluso bajo temperaturas que superaron los 50 grados sobre el asfalto. En ese escenario, Alpine estuvo obligado a correr otra carrera.