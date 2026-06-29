Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Gran Bretaña

Silverstone es uno de los circuitos con mayor tradición en la máxima categoría. Allí se disputó la primera carrera de la historia del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en 1950, y continúa siendo una de las pruebas más exigentes por sus curvas rápidas y enlazadas, como Maggots, Becketts y Copse, donde el rendimiento aerodinámico de los autos resulta determinante.