Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Gran Bretaña

Resumen para apurados
- El piloto Franco Colapinto correrá el GP de Gran Bretaña en Silverstone el próximo fin de semana para recuperarse de un flojo desempeño en Austria por fallas en su auto.
- En Austria, Colapinto finalizó 15° debido a un problema eléctrico y pérdida de potencia en su Alpine desde la largada, lo que condicionó su rendimiento y estrategia.
- El circuito de Silverstone será clave para que el equipo Alpine resuelva fallas mecánicas, permitiendo que el argentino sume puntos y se consolide como piloto titular.
Franco Colapinto ya dejó atrás un complicado fin de semana en el Gran Premio de Austria y tendrá una rápida oportunidad para recuperarse. La Fórmula 1 no se detiene y el piloto argentino volverá a competir el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Gran Bretaña en el histórico circuito de Silverstone.
Después de finalizar 15° en Austria, condicionado por un problema de potencia en su Alpine desde la largada, el bonaerense buscará cambiar la imagen en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario y muy especial para la escudería francesa, que tiene su sede a pocos kilómetros del trazado.
Silverstone es uno de los circuitos con mayor tradición en la máxima categoría. Allí se disputó la primera carrera de la historia del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en 1950, y continúa siendo una de las pruebas más exigentes por sus curvas rápidas y enlazadas, como Maggots, Becketts y Copse, donde el rendimiento aerodinámico de los autos resulta determinante.
Para Colapinto será una nueva oportunidad de sumar puntos en una temporada en la que busca consolidarse como piloto titular de Alpine. El argentino ya mostró competitividad en varios fines de semana del campeonato, aunque en Austria una falla eléctrica le impidió luchar por posiciones desde el inicio de la competencia.
El propio piloto explicó después de la carrera que perdió potencia apenas se apagaron los semáforos y quedó relegado al fondo del pelotón, una situación que condicionó toda su estrategia. Ahora, el objetivo será que el equipo logre resolver esos inconvenientes para afrontar una pista donde la confiabilidad del monoplaza será tan importante como la velocidad.
La actividad comenzará el viernes de 3 julio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con una última práctica y la clasificación, y finalizará el domingo con la carrera.
Cronograma del GP de Gran Bretaña (hora de Argentina)
Viernes 3 de julio
- Práctica libre 1: 8.30 a 9.30
- Práctica libre 2: 12.00 a 13.00
- Práctica libre 3: 7.30 a 8.30
- Clasificación: 11.00 a 12.00
- Carrera: 10.00