DeportesMotores

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Gran Bretaña

Tras un difícil paso por Austria, el argentino buscará recuperarse este fin de semana en Silverstone.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Gran Bretaña
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El piloto Franco Colapinto correrá el GP de Gran Bretaña en Silverstone el próximo fin de semana para recuperarse de un flojo desempeño en Austria por fallas en su auto.
  • En Austria, Colapinto finalizó 15° debido a un problema eléctrico y pérdida de potencia en su Alpine desde la largada, lo que condicionó su rendimiento y estrategia.
  • El circuito de Silverstone será clave para que el equipo Alpine resuelva fallas mecánicas, permitiendo que el argentino sume puntos y se consolide como piloto titular.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto ya dejó atrás un complicado fin de semana en el Gran Premio de Austria y tendrá una rápida oportunidad para recuperarse. La Fórmula 1 no se detiene y el piloto argentino volverá a competir el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Gran Bretaña en el histórico circuito de Silverstone.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria y por qué el 15° puesto dice más de lo que parece?

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria y por qué el 15° puesto dice más de lo que parece?

Después de finalizar 15° en Austria, condicionado por un problema de potencia en su Alpine desde la largada, el bonaerense buscará cambiar la imagen en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario y muy especial para la escudería francesa, que tiene su sede a pocos kilómetros del trazado.

La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Austria de F1: "Fue un día muy malo"

La bronca de Franco Colapinto tras el GP de Austria de F1: Fue un día muy malo

Silverstone es uno de los circuitos con mayor tradición en la máxima categoría. Allí se disputó la primera carrera de la historia del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en 1950, y continúa siendo una de las pruebas más exigentes por sus curvas rápidas y enlazadas, como Maggots, Becketts y Copse, donde el rendimiento aerodinámico de los autos resulta determinante.

Alpine dio un paso atrás en Austria y Colapinto lo sufrió

Alpine dio un paso atrás en Austria y Colapinto lo sufrió

Para Colapinto será una nueva oportunidad de sumar puntos en una temporada en la que busca consolidarse como piloto titular de Alpine. El argentino ya mostró competitividad en varios fines de semana del campeonato, aunque en Austria una falla eléctrica le impidió luchar por posiciones desde el inicio de la competencia.

El propio piloto explicó después de la carrera que perdió potencia apenas se apagaron los semáforos y quedó relegado al fondo del pelotón, una situación que condicionó toda su estrategia. Ahora, el objetivo será que el equipo logre resolver esos inconvenientes para afrontar una pista donde la confiabilidad del monoplaza será tan importante como la velocidad.

La actividad comenzará el viernes de 3 julio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con una última práctica y la clasificación, y finalizará el domingo con la carrera.

Cronograma del GP de Gran Bretaña (hora de Argentina)

Viernes 3 de julio

  • Práctica libre 1: 8.30 a 9.30
  • Práctica libre 2: 12.00 a 13.00
  • Práctica libre 3: 7.30 a 8.30
  • Clasificación: 11.00 a 12.00
  • Carrera: 10.00
Temas Gran BretañaFórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais
1

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
2

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei
3

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos
4

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos
5

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

Ranking notas premium
Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
1

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
2

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

La política, en el país de las maravillas
4

La política, en el país de las maravillas

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos
5

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos

Más Noticias
Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: Hay que investigarlo

Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: "Hay que investigarlo"

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

Japón pierde a su máxima figura para enfrentar a Brasil: Kubo quedó descartado para los dieciseisavos del Mundial

Japón pierde a su máxima figura para enfrentar a Brasil: Kubo quedó descartado para los dieciseisavos del Mundial

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

Comentarios