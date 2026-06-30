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Hoy, en “Panorama Tucumano”: entrevista a Javier Vázquez, director de la Casa Histórica

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hoy, en “Panorama Tucumano”: entrevista a Javier Vázquez, director de la Casa Histórica
Hace 1 Hs

El nuevo director de la Casa Histórica Javier Vázquez será entrevistado esta noche en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción,  participarán Indalecio Sánchez y Marcelo Aguaysol, quienes abordarán los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta nota es de acceso libre.
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