Atlético Tucumán jugó bien, pero Boca fue más efectivo y lo eliminó del torneo Proyección

Olima tuvo una ocasión clara a los 20’, cuando rompió por dentro pero no tuvo comodidad para definir, y Tomás Jung dispuso de una aún más nítida, al anticiparse en el área chica rival, aunque no pudo rematar al arco tras un agarrón que lo desestabilizó. A su vez, Facundo “Jagger” Herrera, zaguero de Boca, protagonizó una entrada dura en el cierre del primer tiempo, pero el árbitro Valentín Ibáñez Meza decidió insólitamente no mostrarle la segunda amarilla, en una acción que pudo haber condicionado el desarrollo del encuentro.