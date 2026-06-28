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Atlético Tucumán jugó bien, pero Boca fue más efectivo y lo eliminó del torneo Proyección

La Reserva del "Decano" cayó 3-0 ante el "xeneize" y no pudo avanzar a semifinales de la competencia.

POCAS OPCIONES. Germain Vallejo no logró desequilibrar en la derrota de Atlético Tucumán.
POCAS OPCIONES. Germain Vallejo no logró desequilibrar en la derrota de Atlético Tucumán. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors eliminó a Atlético Tucumán al ganarle 3-0 hoy en su predio por los cuartos de final del torneo Proyección, debido a su mayor efectividad en las áreas.
  • El Decano jugó de igual a igual y dominó en el primer tiempo, pero los goles de Márquez y Gelini (2) sentenciaron el juego tras fallas de definición y polémicas arbitrales.
  • Pese a la caída, Atlético cerró la mejor campaña histórica de su Reserva. Ahora, el DT Julio Falcioni evaluará promover a varias de estas jóvenes promesas al primer equipo.
Resumen generado con IA

Jugó de igual a igual, pero terminó quedándose sin nada. Atlético Tucumán hizo un buen partido ante Boca por los cuartos de final del torneo Proyección, pero pagó caro no haber golpeado en los momentos justos y cayó 3-0 en el predio del "Xeneize". Tomás Márquez y Gonzalo Gelini, por duplicado, anotaron para el equipo dirigido por Mariano Herrón en un resultado que terminó siendo demasiado abultado para lo que fue el desarrollo del partido.

Ambos equipos aún se estaban estudiando cuando Leandro Olima no pudo despejar con contundencia un tiro de esquina en su área y dejó la pelota muerta en la medialuna. Márquez clavó su remate al ángulo de Enrique Maza Díaz, que poco pudo hacer, y de esa manera al equipo de Ramiro González se le empezaba a hacer cuesta arriba el encuentro desde muy temprano.

Sin embargo, tras el 0-1, Atlético tuvo sus mejores momentos del partido. Entre ese gol y el entretiempo fue cuando el equipo generó más situaciones, con un Lucas Videla muy participativo, Rodrigo Granillo peleando todas arriba y un correcto manejo de la pelota entre centrales y volantes, que sostenían la posesión.

Olima tuvo una ocasión clara a los 20’, cuando rompió por dentro pero no tuvo comodidad para definir, y Tomás Jung dispuso de una aún más nítida, al anticiparse en el área chica rival, aunque no pudo rematar al arco tras un agarrón que lo desestabilizó. A su vez, Facundo “Jagger” Herrera, zaguero de Boca, protagonizó una entrada dura en el cierre del primer tiempo, pero el árbitro Valentín Ibáñez Meza decidió insólitamente no mostrarle la segunda amarilla, en una acción que pudo haber condicionado el desarrollo del encuentro.

En el complemento, Atlético nunca volvió a encontrar profundidad. Manejó la pelota, pero no consiguió quebrar la defensa "xeneize". Con transiciones rápidas, Gelini marcó el segundo y el tercero y terminó de disipar las esperanzas del "Decano", que se despidió del sueño de seguir avanzando en el torneo Proyección.

Sin embargo, la derrota ante el líder de la Zona B no mancha la gran campaña del equipo de González: mejor porcentaje de efectividad en la historia de la Reserva (55,5%), mayor cantidad de victorias en un mismo torneo (9), mayor cantidad de puntos en torneos cortos (30), mejor posición en torneos cortos (4°) y mejor cosecha de puntos como visitante en un mismo certamen (15), según la cuenta de X "Data Atlético", una página especializada en recopilación estadística del "Decano". 

Ahora, la pelota pasará al lado de Julio César Falcioni y su cuerpo técnico. El "Emperador" deberá decidir si suma algunos jugadores a los entrenamientos del plantel de Primera, que aún no presenta novedades en cuanto a refuerzos.

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